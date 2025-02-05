Власти Прикамья определились с кандидатом на пост замглавы Перми

Новым замглавы Перми может быть назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В дальнейшем он может занять должность первого заместителя мэра, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Пост топ-менеджеру газораспределительной компании, по версии издания, предложили краевые власти.