Власти Прикамья определились с кандидатом на пост замглавы Перми

Posted 5 февраля, 04:18
Published 5 февраля, 04:18
Modified 5 февраля, 04:20
Updated 5 февраля, 04:20
Новым замглавы Перми может быть назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В дальнейшем он может занять должность первого заместителя мэра, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Пост топ-менеджеру газораспределительной компании, по версии издания, предложили краевые власти.
Синев родился в 1974 году, имеет юридическое образование.
Предполагается, что Синев в новой должности будет курировать градостроительство, имущественные и земельные вопросы. Ранее этими вопросами занималась первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.
Андрианова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Возглавлявший район Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января.