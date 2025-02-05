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Posted 5 февраля, 04:18

Published 5 февраля, 04:18

Modified 5 февраля, 04:20

Updated 5 февраля, 04:20

Власти Прикамья определились с кандидатом на пост замглавы Перми

Власти Прикамья определились с кандидатом на пост замглавы Перми

5 февраля 2025, 04:18
Фото: properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Александр Синев будет курировать те же вопросы, что и ушедшая в Пермский район Ольга Андрианова.

Новым замглавы Перми может быть назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В дальнейшем он может занять должность первого заместителя мэра, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Пост топ-менеджеру газораспределительной компании, по версии издания, предложили краевые власти.

Синев родился в 1974 году, имеет юридическое образование.

Предполагается, что Синев в новой должности будет курировать градостроительство, имущественные и земельные вопросы. Ранее этими вопросами занималась первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова.

Андрианова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Возглавлявший район Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января.

#Общество#Кадровые перестановки#Кадровые престановки#Мэрия#Мэрия Перми#Кадровые проблемы
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