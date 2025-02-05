Жители Березников внезапно находят боевые пистолеты и обрезы. За это их судят

Как мужчина рассказал в суде пистолет он нашел в 2019 году. Сначала он нашел в доме у умершего друга-охотника сейф и привез его домой. Почти полгода осужденный не мог найти ключи от сейфа, а когда вскрыл железный ящик, то нашел там пистолет, но решил, что это макет, а не боевое оружие. Поэтому и хранил его спокойно дома.