Жители Березников внезапно находят боевые пистолеты и обрезы. За это их судят

Posted 5 февраля, 02:00
Published 5 февраля, 02:00
Modified 5 февраля, 02:00
Updated 5 февраля, 02:00
Жителя Березников приговорили к двум годам ограничения свободы за то, что он угрожал соседу застрелить его из-за ссоры, рассказали в городском суде.
57-летнего мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и угрозу убийством. Прошлым летом он поссорился с соседом, направил пистолет ему в грудь, угрожая убить. Спорили мужчины из-за проезда к частным домам, кому принадлежит дорога.
Как мужчина рассказал в суде пистолет он нашел в 2019 году. Сначала он нашел в доме у умершего друга-охотника сейф и привез его домой. Почти полгода осужденный не мог найти ключи от сейфа, а когда вскрыл железный ящик, то нашел там пистолет, но решил, что это макет, а не боевое оружие. Поэтому и хранил его спокойно дома.
Ранее 57-летний гражданин судим не был. При поиске его имени в интернете, находятся сведения об его полном тезке, живущем в Березниках и до 2014 года работавшем участковым инспектором.
Интересно, что в середине декабря прошлого года в Березниках вынесли еще один приговор, связанный с найденным оружием. Там обрез охотничьего ружья по словам осужденного якобы был «найден» в мешке с металлоломом.
Мужчина в 2018 году работая в пункте приема металлолома, однажды неизвестные сдали целый мешке ржавого железа. Среди хлама осужденный якобы и обнаружил обрез ружья, который решил оставить себе как раритет, и хранил его до февраля 2024 года. Огнестрельное оружие нашли у него в машине Госавтоинспекторы, остановившие мужчину для проверки документов.
В этом случае гражданину назначено 2 года условного наказания с испытательным сроком 1 год, со штрафом 30 тыс. рублей. Ранее он был судим за пьяную езду и кражу канализационных люков.