properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 05:38

Published 6 февраля, 05:38

Modified 6 февраля, 05:40

Updated 6 февраля, 05:40

Боулинг в пермском «Колизее» откроют в феврале

Боулинг в пермском «Колизее» откроют в феврале

6 февраля 2025, 05:38
Фото: properm.ru.
Открытие развлекательного центра обещали еще осенью прошлого года

Боулинг-центр откроется в ТЦ «Колизей-Атриум» во второй половине февраля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя боулинга Михаила Беляева.

По его словам, открытие состоится 17 или 25 февраля. «Информацию о том, что ждет пермяков, и о работе боулинга озвучим непосредственно перед стартом», — цитирует Беляева издание.

В настоящий момент в Перми работает только один боулинг-центр — в Закамске. Сначала сообщалось, что новая точка откроется летом 2024, затем открытие перенесли на осень. Запуск проекта откладывался из-за проблем с доставкой некоторых позиций для обустройства клуба из-за рубежа.

Читайте также:
Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта«Парма» уступила в домашнем матче текущему лидеру Единой лиги ВТБДля пермяков организуют специальные автобусы на «Лыжню России»
#Спорт#Открытие#Колизей#Боулинг#Колизей Атриум
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика