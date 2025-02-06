Боулинг в пермском «Колизее» откроют в феврале

В настоящий момент в Перми работает только один боулинг-центр — в Закамске. Сначала сообщалось, что новая точка откроется летом 2024, затем открытие перенесли на осень. Запуск проекта откладывался из-за проблем с доставкой некоторых позиций для обустройства клуба из-за рубежа.