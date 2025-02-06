Боулинг в пермском «Колизее» откроют в феврале

Posted 6 февраля, 05:38
Published 6 февраля, 05:38
Modified 6 февраля, 05:40
Updated 6 февраля, 05:40
Боулинг-центр откроется в ТЦ «Колизей-Атриум» во второй половине февраля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя боулинга Михаила Беляева.
По его словам, открытие состоится 17 или 25 февраля. «Информацию о том, что ждет пермяков, и о работе боулинга озвучим непосредственно перед стартом», — цитирует Беляева издание.
В настоящий момент в Перми работает только один боулинг-центр — в Закамске. Сначала сообщалось, что новая точка откроется летом 2024, затем открытие перенесли на осень. Запуск проекта откладывался из-за проблем с доставкой некоторых позиций для обустройства клуба из-за рубежа.