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Posted 6 февраля, 12:42

Published 6 февраля, 12:42

Modified 6 февраля, 12:42

Updated 6 февраля, 12:42

Ефимов рассказал о создании делового квартала по программе КРТ в Пресненском районе

Ефимов рассказал о создании делового квартала по программе КРТ в Пресненском районе

6 февраля 2025, 12:42
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Пресненском районе Москвы планируется реорганизация двух земельных участков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте правительства Москвы.

Ефимов сообщил, что речь идёт об участках общей площадью 2,43 гектара, расположенных по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32а. Здесь планируется возвести около 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 6,2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 15,3 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщает портал mos.ru.

Эти участки находятся в непосредственной близости от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о том, какая инфраструктура будет создана здесь в результате реорганизации.

Он отметил, что, согласно проекту решения, на данном участке будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся магазины, отделения банков, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Рядом появится многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание многофункциональных городских кварталов. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жильё и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведётся по поручению главы города Сергея Собянина.

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