Группа ПСБ продолжает реализацию проекта по строительству ЖК «Новый Звездный» в Перми

Posted 6 февраля, 08:17
Published 6 февраля, 08:17
Modified 6 февраля, 08:17
Updated 6 февраля, 08:17
Он возводится для работников предприятий одноименного двигателестроительного кластера в Прикамье.
В рабочей поездке также приняли участие заместитель председателя ПСБ Наталия Юдина, представители региональных органов власти и руководство предприятий ОПК края.
В новом микрорайоне «Новые Ляды» в Перми появятся четыре дома комфорт-класса общей площадью 23,7 тысяч квадратных метров с благоустроенной территорией и парковочными местами. Застройка многоквартирного жилого комплекса ведется в рамках программы ПСБ по строительству жилья для работников предприятий ОПК и в соответствии с распоряжением губернатора края о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного.
Проектное финансирование осуществляет ПСБ. Кроме того, банк разработал ипотечные программы для сотрудников предприятий оборонной промышленности Прикамья для покупки жилья в ЖК «Новый Звездный» на льготных условиях.
«ПСБ совместно с предприятиями ракетного двигателестроения и правительством Пермского края реализует социально значимый проект полного цикла — от строительства жилого комплекса до предоставления работникам предприятия возможности приобретения квартир на специальных условиях. Такой подход не только улучшает качество жизни и труда, но и содействует укреплению инфраструктуры оборонно-промышленного комплекса и устойчивому развитию края в целом», — отметил Сергей Добрин.
«Я благодарю ПСБ за совместные проекты, в том числе по строительству нового жилья. Несмотря на географическую удаленность „Нового Звездного“ от краевой столицы жизнь здесь должна быть максимально комфортной. Уже построена дорога, проведено освещение, организована работа электротранспорта. В будущем планируем здесь развивать спортивный и образовательный кластеры», — сказал Дмитрий Махонин.