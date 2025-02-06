Группа ПСБ продолжает реализацию проекта по строительству ЖК «Новый Звездный» в Перми

«Я благодарю ПСБ за совместные проекты, в том числе по строительству нового жилья. Несмотря на географическую удаленность „Нового Звездного“ от краевой столицы жизнь здесь должна быть максимально комфортной. Уже построена дорога, проведено освещение, организована работа электротранспорта. В будущем планируем здесь развивать спортивный и образовательный кластеры», — сказал Дмитрий Махонин.