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Posted 6 февраля, 08:17

Published 6 февраля, 08:17

Modified 6 февраля, 08:17

Updated 6 февраля, 08:17

Группа ПСБ продолжает реализацию проекта по строительству ЖК «Новый Звездный» в Перми

Группа ПСБ продолжает реализацию проекта по строительству ЖК «Новый Звездный» в Перми

6 февраля 2025, 08:17
Фото: Пресс-служба ПСБ.
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Сергей Добрин, старший вице-президент — директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ, генеральный директор холдинговой компании «ПСБ-Свой дом» (группа ПСБ) ознакомил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с ходом строительства ЖК «Новый Звездный».

Он возводится для работников предприятий одноименного двигателестроительного кластера в Прикамье.

В рабочей поездке также приняли участие заместитель председателя ПСБ Наталия Юдина, представители региональных органов власти и руководство предприятий ОПК края.

В новом микрорайоне «Новые Ляды» в Перми появятся четыре дома комфорт-класса общей площадью 23,7 тысяч квадратных метров с благоустроенной территорией и парковочными местами. Застройка многоквартирного жилого комплекса ведется в рамках программы ПСБ по строительству жилья для работников предприятий ОПК и в соответствии с распоряжением губернатора края о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного.

Проектное финансирование осуществляет ПСБ. Кроме того, банк разработал ипотечные программы для сотрудников предприятий оборонной промышленности Прикамья для покупки жилья в ЖК «Новый Звездный» на льготных условиях.

«ПСБ совместно с предприятиями ракетного двигателестроения и правительством Пермского края реализует социально значимый проект полного цикла — от строительства жилого комплекса до предоставления работникам предприятия возможности приобретения квартир на специальных условиях. Такой подход не только улучшает качество жизни и труда, но и содействует укреплению инфраструктуры оборонно-промышленного комплекса и устойчивому развитию края в целом», — отметил Сергей Добрин.

«Я благодарю ПСБ за совместные проекты, в том числе по строительству нового жилья. Несмотря на географическую удаленность „Нового Звездного“ от краевой столицы жизнь здесь должна быть максимально комфортной. Уже построена дорога, проведено освещение, организована работа электротранспорта. В будущем планируем здесь развивать спортивный и образовательный кластеры», — сказал Дмитрий Махонин.

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