Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

Posted 6 февраля, 05:04
Published 6 февраля, 05:04
Modified 6 февраля, 05:06
Updated 6 февраля, 05:06
Из-за масштабной Всероссийской гонки «Лыжня России» изменится движение транспорта. Как сообщает Минтранс края, ограничительные меры вводятся с 22:00 часов 7 февраля до 16:00 часов 8 февраля.
Для всех видов транспорта будут недоступны участки на ул. Пановой (четная сторона) от ул. Лядовской до ул. Городецкой и на Лядовской от ул. Бобруйской до АЗС «Лукойл».
Временно прекращено движение в это же время будет на ул. Спортивной от ул. Пановой до спортивной базы «Пермские медведи» на ул. Спортивная, д. 22. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут поездок.