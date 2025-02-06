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Posted 6 февраля, 05:04

Published 6 февраля, 05:04

Modified 6 февраля, 05:06

Updated 6 февраля, 05:06

Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

6 февраля 2025, 05:04
На дорогах около лыжной базы в ближайшие два дня вводятся ограничения.

Из-за масштабной Всероссийской гонки «Лыжня России» изменится движение транспорта. Как сообщает Минтранс края, ограничительные меры вводятся с 22:00 часов 7 февраля до 16:00 часов 8 февраля.

Для всех видов транспорта будут недоступны участки на ул. Пановой (четная сторона) от ул. Лядовской до ул. Городецкой и на Лядовской от ул. Бобруйской до АЗС «Лукойл».

Временно прекращено движение в это же время будет на ул. Спортивной от ул. Пановой до спортивной базы «Пермские медведи» на ул. Спортивная, д. 22. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут поездок.

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#Спорт#Автомобили#Дороги#Лыжи
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