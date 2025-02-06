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Posted 6 февраля, 05:50

Published 6 февраля, 05:50

Modified 6 февраля, 07:57

Updated 6 февраля, 07:57

После участившихся звонков лжетеррористов в Перми внепланово проверят школы

После участившихся звонков лжетеррористов в Перми внепланово проверят школы

6 февраля 2025, 05:50
Фото: Изображение Midjourney.
Вчера, 5 февраля, в 12 школ Перми пришли сообщения о минировании.

Мэр Эдуард Соснин поручил чиновникам проверить учебные заведения на предмет соблюдения мер безопасности, сообщает горадминистрация. Так, специалисты разных ведомств изучают документы и техническую оснащенность учреждений. Представители мэрии проверяют системы пожарной безопасности, экстренного оповещения, эвакуации, тревожные кнопки, видеокамеры.

В Прикамье во всех учебных заведениях сейчас усилен контрольно-пропускной режим. Вход в здания осуществляется только через металлоискатели. Кроме того, охранники обязаны находиться в контакте с Росгвардией.

До 14 февраля для специалистов психолого-педагогических служб пройдут семинары по отработке конфликтных ситуаций в школьной среде. Информация по результатам проверок будет предоставлена главе города. Напомним, накануне в 12 школ Перми пришли сообщения о минировании. Одно из образовательных учреждений эвакуировали. Сегодня эвакуации из-за ложных сообщений о минировании проходят в десятках школ, средних специальных и высших учебных заведений.

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#Образование#Безопасность#Проверка
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