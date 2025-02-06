После участившихся звонков лжетеррористов в Перми внепланово проверят школы

До 14 февраля для специалистов психолого-педагогических служб пройдут семинары по отработке конфликтных ситуаций в школьной среде. Информация по результатам проверок будет предоставлена главе города. Напомним, накануне в 12 школ Перми пришли сообщения о минировании. Одно из образовательных учреждений эвакуировали. Сегодня эвакуации из-за ложных сообщений о минировании проходят в десятках школ, средних специальных и высших учебных заведений.