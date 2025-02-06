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Posted 6 февраля, 02:14

Published 6 февраля, 02:14

Modified 6 февраля, 02:16

Updated 6 февраля, 02:16

Когда в Прикамье похолодает? Отвечают метеорологи

Когда в Прикамье похолодает? Отвечают метеорологи

6 февраля 2025, 02:14
Фото: properm.ru.
В ближайшие выходные в Прикамье ожидается оттепель.

На юге Прикамья 5 февраля наблюдалась погода, характерная скорее для начала марта, оценил итоги среды профессор ПГНИУ Андрей Шихов в своем канале «Опасные природные явления Пермского края». На начало весны, говорит он, указывало и отсутствие облачности, и значительный прогрев воздуха днем, вплоть до слабой оттепели. Например, в Чернушке было до +0,2˚С. Такая погода была обусловлена поступлением по высотам теплой воздушной массы со стороны Казахстана по периферии антициклона, центр которого пока остается над Западной Сибирью.

Уже сегодня, 6 февраля, гребень антициклона будет интенсивно вытягиваться на Европейскую территорию России, а в пятницу здесь сформируется уже самостоятельный мощный антициклон с центром в районе Вологды.

Несмотря на высокое атмосферное давление, в Пермском крае погода сегодня не будет полностью ясной. Но вплоть до середины дня 8 февраля остаются хорошие шансы на ясную погоду. Особенно это характерно будет для 7 февраля. Но эта ночь и станет в Прикамье наиболее холодной — до -15…-20˚С, на западе края Прикамья похолодает до -22˚С. На юге холоднее может быть в ночь на 8 февраля. Днем напротив, ожидается сильный для начала февраля прогрев до -3…-8˚С, благодаря тому, что по высотам антициклон теплый.

В ближайшие выходные со стороны Скандинавии по периферии антициклона вновь поступит порция очень теплого воздуха. При этом можно ожидать увеличение облачности и потепление до -2…-7˚С, в воскресенье возможны даже слабые оттепели. Однако самое аномальное тепло с оттепелями до +2…+4˚С ожидается на западе Свердловской области и ХМАО

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