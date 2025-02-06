Когда в Прикамье похолодает? Отвечают метеорологи

Несмотря на высокое атмосферное давление, в Пермском крае погода сегодня не будет полностью ясной. Но вплоть до середины дня 8 февраля остаются хорошие шансы на ясную погоду. Особенно это характерно будет для 7 февраля. Но эта ночь и станет в Прикамье наиболее холодной — до -15…-20˚С, на западе края Прикамья похолодает до -22˚С. На юге холоднее может быть в ночь на 8 февраля. Днем напротив, ожидается сильный для начала февраля прогрев до -3…-8˚С, благодаря тому, что по высотам антициклон теплый.