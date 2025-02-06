Кунгурского поджигателя банков отправили в СИЗО

Posted 6 февраля, 12:53
Published 6 февраля, 12:53
Modified 6 февраля, 12:55
Updated 6 февраля, 12:55
Судья Кунгурского районного суда Елена Панова рассмотрела ходатайство полицейского следствия об избрании меры пресечения Ивану Мясникову. Мужчину 1949 года рождения просили отправить под арест в СИЗО до 5 апреля. Суд согласился с мнением следствия и отправил неудачливого поджигателя в СИЗО на два месяца.
Мясникова задержали во вторник вечером у здания «Россельхозбанка» на улице Карла Маркса в Кунгуре. Около девяти вечера он пришел к почтовому отделению, где в помещениях почтового отделения размещается «Почта банк», сделал попытку устроить поджог там. Через сорок минут мужчина перешел к зданию на ул. Карла Маркса, 11 к «Россельхозбанку», начал поджигать принесенные с собой тряпки, но охранник заметил гражданина. У Ивана Мясникова отобрали пластиковую бутылку с воспламеняющейся жидкостью и ветошь, на место прибыли силовики и сотрудники экстренных служб. После чего мужчину задержали, опросили и отправили в ИВС.
Как утверждали в полиции, мужчина пояснил, что на поджог он пошел по указанию третьих лиц, за обещанное ему вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел ему 60 тыс. неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на порчу чужого имущества), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Известно, что до того, как прийти по требованию куратора, написавшего Мясникову в одном из мессенджеров на поджог банков, мужчина пытался получить кредиты, называется сумма в 400 тыс. рублей. Мужчине отказали в том числе в отделении «Почта Банка» на улице Детской. После чего анонимный мошенник попросил написать на зданиях банка свой никнейм «Джексон».