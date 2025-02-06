Кунгурского поджигателя банков отправили в СИЗО

Мясникова задержали во вторник вечером у здания «Россельхозбанка» на улице Карла Маркса в Кунгуре. Около девяти вечера он пришел к почтовому отделению, где в помещениях почтового отделения размещается «Почта банк», сделал попытку устроить поджог там. Через сорок минут мужчина перешел к зданию на ул. Карла Маркса, 11 к «Россельхозбанку», начал поджигать принесенные с собой тряпки, но охранник заметил гражданина. У Ивана Мясникова отобрали пластиковую бутылку с воспламеняющейся жидкостью и ветошь, на место прибыли силовики и сотрудники экстренных служб. После чего мужчину задержали, опросили и отправили в ИВС.