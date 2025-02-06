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Posted 6 февраля, 12:53

Published 6 февраля, 12:53

Modified 6 февраля, 12:55

Updated 6 февраля, 12:55

Кунгурского поджигателя банков отправили в СИЗО

Кунгурского поджигателя банков отправили в СИЗО

6 февраля 2025, 12:53
Фото: ТГ Пермский край.
45-летний мужчина во вторник вечером пришел с бутылкой горючей жидкости к зданиям двух банков, но поджечь ничего не смог.

Судья Кунгурского районного суда Елена Панова рассмотрела ходатайство полицейского следствия об избрании меры пресечения Ивану Мясникову. Мужчину 1949 года рождения просили отправить под арест в СИЗО до 5 апреля. Суд согласился с мнением следствия и отправил неудачливого поджигателя в СИЗО на два месяца.

Мясникова задержали во вторник вечером у здания «Россельхозбанка» на улице Карла Маркса в Кунгуре. Около девяти вечера он пришел к почтовому отделению, где в помещениях почтового отделения размещается «Почта банк», сделал попытку устроить поджог там. Через сорок минут мужчина перешел к зданию на ул. Карла Маркса, 11 к «Россельхозбанку», начал поджигать принесенные с собой тряпки, но охранник заметил гражданина. У Ивана Мясникова отобрали пластиковую бутылку с воспламеняющейся жидкостью и ветошь, на место прибыли силовики и сотрудники экстренных служб. После чего мужчину задержали, опросили и отправили в ИВС.

Как утверждали в полиции, мужчина пояснил, что на поджог он пошел по указанию третьих лиц, за обещанное ему вознаграждение. Ранее гражданин вступил в мессенджере в переписку с неизвестным, в результате которой перевел ему 60 тыс. неустановленным лицам. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на порчу чужого имущества), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Известно, что до того, как прийти по требованию куратора, написавшего Мясникову в одном из мессенджеров на поджог банков, мужчина пытался получить кредиты, называется сумма в 400 тыс. рублей. Мужчине отказали в том числе в отделении «Почта Банка» на улице Детской. После чего анонимный мошенник попросил написать на зданиях банка свой никнейм «Джексон».

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#Происшествия#Общество#Суд#Теракт#Поджог
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