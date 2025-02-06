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Posted 6 февраля, 11:46

Published 6 февраля, 11:46

Modified 6 февраля, 11:48

Updated 6 февраля, 11:48

Лолита готова петь бесплатно

Лолита готова петь бесплатно

6 февраля 2025, 11:46
Фото: сайт Лолиты Милявской.
Певица будет выступать бесплатно в двух городах тура после отмены концертов в Кузбассе.

Лолита Милявская пообещала петь бесплатно в Томске и Красноярске. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Шоу в этих городах региона пройдут ближайшее время, пишет vse24.ru.

Артистка объяснила, что расходы обычно делятся на все гастроли и включают перевозку техники, зарплату сотрудников, афиши и многое другое. Однако несколько ее концертов были сорваны — выступления не состоялись в Кемерове и Новокузнецке.

Теперь расходы все делятся только между двумя мероприятиями. «Получается, что я буду петь бесплатно. Я сделаю это с большим удовольствием», — пишет Лолита. При этом качество концертов не пострадает, заверила певица.

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#Кемерово#Музыка#Шоу-бизнес
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