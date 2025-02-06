Лолита готова петь бесплатно

Posted 6 февраля, 11:46
Published 6 февраля, 11:46
Modified 6 февраля, 11:48
Updated 6 февраля, 11:48
Лолита Милявская пообещала петь бесплатно в Томске и Красноярске. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Шоу в этих городах региона пройдут ближайшее время, пишет vse24.ru.
Артистка объяснила, что расходы обычно делятся на все гастроли и включают перевозку техники, зарплату сотрудников, афиши и многое другое. Однако несколько ее концертов были сорваны — выступления не состоялись в Кемерове и Новокузнецке.
Теперь расходы все делятся только между двумя мероприятиями. «Получается, что я буду петь бесплатно. Я сделаю это с большим удовольствием», — пишет Лолита. При этом качество концертов не пострадает, заверила певица.