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Posted 6 февраля, 09:56

Published 6 февраля, 09:56

Modified 6 февраля, 09:58

Updated 6 февраля, 09:58

На Пермь надвигается «Кочующий Красный Слон»

На Пермь надвигается «Кочующий Красный Слон»

6 февраля 2025, 09:56
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Туризм
В июне в Пермском крае пройдет фестиваль «Кочующий Красный Слон»

С 12 по 14 июня в Чусовом пройдет фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий Красный Слон 2025», сообщает сайт мероприятия. В нем могут принять участие все, кто любит автотуризм.

Один из организаторов события — известный путешественник, полярник Евгений Шаталов. Также у истоков фестиваля стоит сообщество Red Off-road — самый большой экспедиционный центр России.

Гостям предложат изучить самые интересные маршруты Прикамья: Кунгурскую ледяную пещеру, Белогорский монастырь, Молебку, Каменный город, Пермь-36, Усьвинские столбы, Полюд и многое другое.

Также организаторы готовят для автолюбителей лекции о традиционных ремеслах и кухне, мастер-классы и фотосессии в национальных костюмах.

Проживание планируется на поляне фестиваля в палатках или прямо в машинах, в условиях, приближенных к настоящей экспедиции. Каждый экипаж самостоятельно оборудует место ночевки в специально отведенной зоне. Также можно остановиться в гостинице.

Пермский край станет вторым регионом, принимающим фестиваль «Кочующий Красный Слон». В прошлом году мероприятие состоялось в Башкортостане.

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#Авто#Туризм#Путешествия
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