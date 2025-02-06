На Пермь надвигается «Кочующий Красный Слон»

Posted 6 февраля, 09:56
Published 6 февраля, 09:56
Modified 6 февраля, 09:58
Updated 6 февраля, 09:58
С 12 по 14 июня в Чусовом пройдет фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий Красный Слон 2025», сообщает сайт мероприятия. В нем могут принять участие все, кто любит автотуризм.
Один из организаторов события — известный путешественник, полярник Евгений Шаталов. Также у истоков фестиваля стоит сообщество Red Off-road — самый большой экспедиционный центр России.
Гостям предложат изучить самые интересные маршруты Прикамья: Кунгурскую ледяную пещеру, Белогорский монастырь, Молебку, Каменный город, Пермь-36, Усьвинские столбы, Полюд и многое другое.
Также организаторы готовят для автолюбителей лекции о традиционных ремеслах и кухне, мастер-классы и фотосессии в национальных костюмах.
Проживание планируется на поляне фестиваля в палатках или прямо в машинах, в условиях, приближенных к настоящей экспедиции. Каждый экипаж самостоятельно оборудует место ночевки в специально отведенной зоне. Также можно остановиться в гостинице.
Пермский край станет вторым регионом, принимающим фестиваль «Кочующий Красный Слон». В прошлом году мероприятие состоялось в Башкортостане.