Названы сроки проведения конкурса на пост главы Пермского округа

Posted 6 февраля, 06:23
Published 6 февраля, 06:23
Modified 6 февраля, 06:25
Updated 6 февраля, 06:25
Кандидатов на пост главы Пермского муниципального округа определят 21 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Эту дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы определили депутаты Пермского муниципального округа на сегодняшнем заседании Думы.
Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 11 февраля по 13 марта.
Предыдущий руководитель муниципалитета Владимир Цветов покинул пост главы Пермского муниципального округа. Депутаты местной думы приняли его отставку на заседании 30 января.
И.о. главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова.
Слухи о назначении чиновницы появились еще в декабре. Тогда же сообщалось, что глава округа Владимир Цветов покинет свой пост и устроится в одну из краевых структур.