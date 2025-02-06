«Неужели права частной собственности нет»? Пермяк лишился комнаты, судится с властями

Posted 6 февраля, 12:18
Published 6 февраля, 12:18
Modified 6 февраля, 12:20
Updated 6 февраля, 12:20
Семья Андрея Гаврилюка жила в трехкомнатной квартире с подселением в Орджоникидзевском районе Перми. В 2012 году он выкупил третью комнату — в ней жила пожилая женщина, дочки забрали ее к себе, продав комнату семье Андрея. Еще через несколько лет дом был признан аварийным, подлежащим расселению. Так как дом был признан аварийным до 2017 года, собственники могли претендовать на полноценное жильё, а не на мизерные выплаты (как сейчас). Андрей Гаврилюк принес в администрацию документы на три комнаты (две плюс один), попросил взамен трехкомнатную квартиру, но ему отказали, дали только двухкомнатную квартиру, а с комнатой, сказали, разберутся потом.
«Сказали, когда дойдет до расселения, то взамен этой комнаты дадут другую, площадь-то большая, 26,5 квадратных метров! Ну и сказали, позже, когда уж весь дом расселять будут, подойти», — вспоминает Андрей Гаврилюк.
Собственникам пообещали прислать извещения, оповестить о том, когда начнется расселение, когда будет понятна судьба их оставшегося имущества. А в 2024 году Андрей Гаврилюк и его жена совершенно случайно узнали, что их комната отчуждена, больше им не принадлежит, причем с 2022 года.
«Никакая почта не приходила долгов за комнату не было! И на Госуслугах ничего не было. В 2024 году мы узнали, что лишены своей жилплощади в пользу администрации. Это как так? Мы начали искать помощи, обратились к адвокатам», — рассказал глава семьи.
Выяснилось, что комнату власти через суд — без присутствия собственников в суде — изъяли, назначили за нее сумму выкупа (никто и не оспаривал эту сумму), перевели деньги на счет нотариуса. И там, на счету, деньги вот уже два года и лежат.
Как так произошло? Всё просто — Андрей Гаврилюк работает вахтами, уезжал на север то на три месяца, то на полгода. В итоге администрация Перми присылала по почте извещения о том, что будет изымать комнату, но никто ничего не получал, извещения не приходили, по словам супругов. «Нам сказали, что раз мы не являлись, то мы укрывались». Какой дурак будет укрываться от своей собственности?» — злится Андрей Гаврилюк.
В итоге за комнату 26,5 кв. м на счет нотариуса перевели 600 тыс. рублей, плюс за невыполненные капремонты и прочие обязательства государства еще 200 тыс. рублей. «Что за 600 тысяч, — возмущается Андрей Гаврилюк, — они цены видели? Что я на них куплю? Тем более, я проговаривал, что мне надо жилье, мне не деньги нужны, а такого же размера жилье». Из администрации Перми супругов выгнали, отправили к нотариусу за деньгами.
Сейчас Андрей Гаврилюк один живет в комнате, которая по документам уже отчуждена у него. Пенсионер держит оборону, не дает разрушить дом, не дает отключить оставшиеся ресурсы: электричество, воду. «Ну неужели в нашей стране ничего не значит право частной собственности? Мои квадратные метры оценили в 24 тыс. рублей за квадратный метр, то есть в четыре раза ниже их реальной рыночной стоимости», — расстраивается Андрей Гаврилюк.
Гаврилюк обратился в суд с иском о восстановлении сроков давности (от момента отчуждения комнаты до момента подачи иска прошло больше двух лет). Суд отказал в восстановлении сроков, пройдены все инстанции, дошли до Конституционного суда.
Юрист, эксперт по защите прав собственности Станислав Шестаков пояснил, что шансов мало, но они есть: «Мы считаем, что не было надлежащего извещения. Люди не знали о том, что идёт судебный процесс, что вынесено решение по их комнате. Считаем, что есть смысл дойти до Конституционного суда». По словам Станислава Шестакова, позиция судов в этих вопросах изменилась лет пять-шесть назад. Раньше, если человек не получил извещения, считалось, что он не знал, и многие этим пользовались, процессы затягивались. Процессы по этой причине могли идти несколько лет. Поэтому суды сейчас занимают какую позицию: если уведомление направлено, а ответчик его не получил, значит, «воспользовался своим правом не получать». Если удастся восстановить срок, то супруги предъявят иск об отмене выплаты возмещения.
«За те деньги, что им выплатили, — поясняет Станислав Шестаков, — не купить полноценного помещения. Поэтому, если получится восстановить срок, то будем предъявлять иск о предоставлении жилого помещения».
По словам Станислава Шестакова, на данный момент ещё действует региональная программа расселения, утверждённая постановлением Правительства Пермского края. И по ней те, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года, имеют право на получение жилого помещения.
Правозащитник Раис Сагадатуллин считает, что история Андрея Гаврилюка примечательна тем, что не единична. Есть граждане, которые до сих пор не знают, что их жилье отчуждено, и какие-то средства за него лежат на счетах у нотариусов! «Мы вышли на случай, например, один собственник до их пор не знает, что ему за однокомнатную квартиру перевели 1 млн 900 тыс. рублей», — рассказал Раис Сагадатуллин. Пермяки намерены объединяться, чтобы отстаивать свои права.