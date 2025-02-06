«Неужели права частной собственности нет»? Пермяк лишился комнаты, судится с властями

Юрист, эксперт по защите прав собственности Станислав Шестаков пояснил, что шансов мало, но они есть: «Мы считаем, что не было надлежащего извещения. Люди не знали о том, что идёт судебный процесс, что вынесено решение по их комнате. Считаем, что есть смысл дойти до Конституционного суда». По словам Станислава Шестакова, позиция судов в этих вопросах изменилась лет пять-шесть назад. Раньше, если человек не получил извещения, считалось, что он не знал, и многие этим пользовались, процессы затягивались. Процессы по этой причине могли идти несколько лет. Поэтому суды сейчас занимают какую позицию: если уведомление направлено, а ответчик его не получил, значит, «воспользовался своим правом не получать». Если удастся восстановить срок, то супруги предъявят иск об отмене выплаты возмещения.