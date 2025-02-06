Пермские курсанты впервые торжественно получили овчарок для воспитания

Posted 6 февраля, 02:56
Published 6 февраля, 02:56
Modified 6 февраля, 02:58
Updated 6 февраля, 02:58
Замглавы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев во время рабочей поездки в Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации принял участие в торжественном мероприятии передачи щенков немецкой овчарки курсантам-кинологам для их дальнейшей подготовки к выполнению служебно-боевых задач. Такая церемония в вузе проводится впервые, сообщают в пресс-службе Росгвардии.
Среди новых обладателей щенков участник СВО рядовой Владислав Я. Он собирается дрессировать своего маленького четвероногого напарника с учетом опыта, полученного в зоне СВО. Юноша будет обучать щенка не только задерживать диверсантов и искать взрывчатку, но и реагировать на дроны, обыскивать помещения для обнаружения посторонних, а также обеспечивать сторожевое охранение для обозначения приближающегося противника. В составе 22-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии курсант в должности кинолога трижды побывал в служебных командировках на Запорожском направлении.
После торжественной передачи щенков курсантам-кинологам в учебном заведении состоялись проводы на заслуженный отдых служебных собак Росгвардии. Бельгийские овчарки Спайк и Прайд не только выполняли служебно-боевые задачи в составе подразделений специального назначения войск национальной гвардии, но внесли существенный вклад в дело подготовки будущих офицеров-кинологов. Почетным четвероногим пенсионерам по поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова генерал-полковник Алексей Воробьев и начальник кинологического отдела ведомства полковник Сергей Бочкарев вручили знаки отличия «За верную службу служебной собаки». Кроме того, ведомственными наградами Росгвардии отмечены военнослужащие и гражданские служащие военного вуза.