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Posted 6 февраля, 02:56

Published 6 февраля, 02:56

Modified 6 февраля, 02:58

Updated 6 февраля, 02:58

Пермские курсанты впервые торжественно получили овчарок для воспитания

Пермские курсанты впервые торжественно получили овчарок для воспитания

6 февраля 2025, 02:56
Фото: Пресс-служба Росгвардии.
Двух заслуженных пермских овчарок курсанты и руководители Росгвардии проводили на пенсию.

Замглавы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев во время рабочей поездки в Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации принял участие в торжественном мероприятии передачи щенков немецкой овчарки курсантам-кинологам для их дальнейшей подготовки к выполнению служебно-боевых задач. Такая церемония в вузе проводится впервые, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Среди новых обладателей щенков участник СВО рядовой Владислав Я. Он собирается дрессировать своего маленького четвероногого напарника с учетом опыта, полученного в зоне СВО. Юноша будет обучать щенка не только задерживать диверсантов и искать взрывчатку, но и реагировать на дроны, обыскивать помещения для обнаружения посторонних, а также обеспечивать сторожевое охранение для обозначения приближающегося противника. В составе 22-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии курсант в должности кинолога трижды побывал в служебных командировках на Запорожском направлении.

Бельгийские овчарки Спайк и Прайд.
Бельгийские овчарки Спайк и Прайд.. Фото: Пресс-служба Росгвардии

После торжественной передачи щенков курсантам-кинологам в учебном заведении состоялись проводы на заслуженный отдых служебных собак Росгвардии. Бельгийские овчарки Спайк и Прайд не только выполняли служебно-боевые задачи в составе подразделений специального назначения войск национальной гвардии, но внесли существенный вклад в дело подготовки будущих офицеров-кинологов. Почетным четвероногим пенсионерам по поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова генерал-полковник Алексей Воробьев и начальник кинологического отдела ведомства полковник Сергей Бочкарев вручили знаки отличия «За верную службу служебной собаки». Кроме того, ведомственными наградами Росгвардии отмечены военнослужащие и гражданские служащие военного вуза.

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