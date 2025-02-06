Пермские курсанты впервые торжественно получили овчарок для воспитания

Среди новых обладателей щенков участник СВО рядовой Владислав Я. Он собирается дрессировать своего маленького четвероногого напарника с учетом опыта, полученного в зоне СВО. Юноша будет обучать щенка не только задерживать диверсантов и искать взрывчатку, но и реагировать на дроны, обыскивать помещения для обнаружения посторонних, а также обеспечивать сторожевое охранение для обозначения приближающегося противника. В составе 22-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии курсант в должности кинолога трижды побывал в служебных командировках на Запорожском направлении.