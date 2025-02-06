Пермяк ответил поножовщиной на замечание из-за пивной банки и получил пять лет

Жителя Перми приговорили к пяти годам колонии. Как сообщает Краевой суд, в Сылве ранее судимый 38-летний пермяк возвращался домой со смены. Он купил пиво, а после того, как выпил, выбросил мусор в кусты. Это не понравилось прохожим, завязалась драка. В результате мужчина ударил ножом своего оппонента в грудь. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.