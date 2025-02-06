Пермяк ответил поножовщиной на замечание из-за пивной банки и получил пять лет

Posted 6 февраля, 05:03
Published 6 февраля, 05:03
Modified 6 февраля, 05:05
Updated 6 февраля, 05:05
Жителя Перми приговорили к пяти годам колонии. Как сообщает Краевой суд, в Сылве ранее судимый 38-летний пермяк возвращался домой со смены. Он купил пиво, а после того, как выпил, выбросил мусор в кусты. Это не понравилось прохожим, завязалась драка. В результате мужчина ударил ножом своего оппонента в грудь. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.
Пермский районный суд признал пермяка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Хотя сам подсудимый вину не признал.