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Posted 6 февраля, 05:03

Published 6 февраля, 05:03

Modified 6 февраля, 05:05

Updated 6 февраля, 05:05

Пермяк ответил поножовщиной на замечание из-за пивной банки и получил пять лет

Пермяк ответил поножовщиной на замечание из-за пивной банки и получил пять лет

6 февраля 2025, 05:03
Фото: Пермский краевой суд.
Мужчина набросился с ножом на незнакомца из-за того, что ему сделали замечание

Жителя Перми приговорили к пяти годам колонии. Как сообщает Краевой суд, в Сылве ранее судимый 38-летний пермяк возвращался домой со смены. Он купил пиво, а после того, как выпил, выбросил мусор в кусты. Это не понравилось прохожим, завязалась драка. В результате мужчина ударил ножом своего оппонента в грудь. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Пермский районный суд признал пермяка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Хотя сам подсудимый вину не признал.

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#Суд#Преступление#Сылва
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