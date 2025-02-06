Пермяка судили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе

Posted 6 февраля, 10:52
Published 6 февраля, 10:52
Modified 6 февраля, 10:54
Updated 6 февраля, 10:54
На индивидуального предпринимателя из Перми подали в суд за продажу продукции «Военторга», сообщает краевой арбитраж. Истцом выступила Новгородская военная прокуратура.
Суд установил, что продажа армейского питания третьим лицам запрещается согласно условиям контракта между Минобороны РФ и производителем продукции. Более того, при изготовлении на эти товары наносятся звезды и марка «ВОЕНТОРГ». В то же время пермскому ИП право использовать военный брэнд не предоставлялось.
«Армейский офицерский усиленный паек меню №1» за 879 рублей прибрел покупатель онлайн и обнаружил на коробке символы: «Армия России», «Военторг», «Не для продажи!», в связи с чем обратился с заявлением в военную прокуратуру. Далее информация поступила в суд Пермского края.
В итоге ведомство привлекло пермского бизнесмена к административной ответственности, ограничившись предупреждением. Такая мера устанавливается за впервые совершенные правонарушения при отсутствии причинения вреда жизни.