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Posted 6 февраля, 10:52

Published 6 февраля, 10:52

Modified 6 февраля, 10:54

Updated 6 февраля, 10:54

Пермяка судили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе

Пермяка судили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе

6 февраля 2025, 10:52
Фото: Wildberries.
Сюжет
Армия
Пермяк продавал сухой паек на OZON

На индивидуального предпринимателя из Перми подали в суд за продажу продукции «Военторга», сообщает краевой арбитраж. Истцом выступила Новгородская военная прокуратура.

Суд установил, что продажа армейского питания третьим лицам запрещается согласно условиям контракта между Минобороны РФ и производителем продукции. Более того, при изготовлении на эти товары наносятся звезды и марка «ВОЕНТОРГ». В то же время пермскому ИП право использовать военный брэнд не предоставлялось.

«Армейский офицерский усиленный паек меню №1» за 879 рублей прибрел покупатель онлайн и обнаружил на коробке символы: «Армия России», «Военторг», «Не для продажи!», в связи с чем обратился с заявлением в военную прокуратуру. Далее информация поступила в суд Пермского края.

В итоге ведомство привлекло пермского бизнесмена к административной ответственности, ограничившись предупреждением. Такая мера устанавливается за впервые совершенные правонарушения при отсутствии причинения вреда жизни.

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#Суд#Армия#Министерство обороны
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