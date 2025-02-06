Пермяка судили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе

Суд установил, что продажа армейского питания третьим лицам запрещается согласно условиям контракта между Минобороны РФ и производителем продукции. Более того, при изготовлении на эти товары наносятся звезды и марка «ВОЕНТОРГ». В то же время пермскому ИП право использовать военный брэнд не предоставлялось.