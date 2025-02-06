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Posted 6 февраля, 10:39

Published 6 февраля, 10:39

Modified 6 февраля, 10:39

Updated 6 февраля, 10:39

По итогам 2024 года активы НОВИКОМа выросли на 13,3%

По итогам 2024 года активы НОВИКОМа выросли на 13,3%

6 февраля 2025, 10:39
Фото: НОВИКОМ.
Банк «НОВИКОМ» опубликовал свою бухгалтерскую отчетность (РСБУ) за 2024 год. По состоянию на 1 января 2025 года активы банка составляют более 1 триллиона рублей — 1038,1 миллиарда рублей, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Чистая прибыль НОВИКОМа за минувший год достигла 30,6 миллиарда рублей.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитала, информирует newstracker.ru.

Чистый процентный доход банка вырос на 52,2% — показатель составил 54,2 миллиарда рублей. Собственные средства увеличились на 27,3% — показатель вырос с 93,1 миллиарда до 118,5 миллиарда рублей. Большую часть ресурсной базы составляют средства клиентов с общей суммой остатков на их счетах 891,8 миллиарда рублей.

В 2024 году НОВИКОМ продолжал поддерживать российскую промышленность, что помогло расширять производства, внедрять современные технологии и проводить НИОКР.

Кроме того, банк «НОВИКОМ», который имеет аккредитацию во всех государственных системах льготного кредитования для отрасли, активно применяет доступные меры государственной поддержки. Это позволяет снизить затраты на обслуживание кредитов и дает возможность компаниям направлять свои ресурсы на инвестиции.

Успешные результаты деятельности способствовали тому, что акционеры НОВИКОМа получили дивиденды в размере 5,7 миллиарда рублей в 2024 году. Основным акционером является государственная корпорация «Ростех», в планах которой использовать эти средства для дальнейшего развития промышленности России и реализации значимых для государства проектов.

Елена Георгиева, председатель правления НОВИКОМа и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, отметила, что стратегический и сбалансированный подход к принятию решений, а также аккуратное управление рисками позволили банку успешно справиться с текущими вызовами и продемонстрировать позитивные результаты. Эти успехи подтверждают действенность стратегии и вдохновляют на разработку новых финансовых решений, поддерживающих крупные промышленные предприятия и их сотрудников. НОВИКОМ, оставаясь надежным финансовым партнером, способствует укреплению технологического лидерства России.

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