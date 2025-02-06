Руководителю УК из Прикамья суд вынес удивительно мягкий приговор за мошенничество

Posted 6 февраля, 12:28
Published 6 февраля, 12:28
Modified 6 февраля, 12:41
Updated 6 февраля, 12:41
Суд вынес приговор в отношении руководителя управляющей организации в Барде. Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что директор организации предоставил в Центр занятости населения документы о фиктивном трудоустройстве 10 человек, которых фактически не намеревался трудоустраивать и платить им зарплату. Таким образом в период с июня 2022 года по январь 2023 года, им была получена субсидия в размере свыше 680 тыс. рублей, которая предоставляется работодателям в целях компенсации затрат на оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
Бардымский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере).
Суд, принимая во внимание полное возмещение ущерба подсудимым и его активное способствование расследованию преступления, приговорил виновного к уголовному штрафу в размере 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что за данное преступление обвиняемому грозило уголовное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.