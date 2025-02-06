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Posted 6 февраля, 12:28

Published 6 февраля, 12:28

Modified 6 февраля, 12:41

Updated 6 февраля, 12:41

За мошенничество в 680 тыс. руководитель УК из Барды получил мягкий приговор

Руководителю УК из Прикамья суд вынес удивительно мягкий приговор за мошенничество

6 февраля 2025, 12:28
Фото: Изображение Midjourney.

За мошенничество в 680 тыс. руководитель УК из Барды получил мягкий приговор

Мужчина незаконно получил сотни тысяч рублей субсидии за несуществующих работников.

Суд вынес приговор в отношении руководителя управляющей организации в Барде. Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что директор организации предоставил в Центр занятости населения документы о фиктивном трудоустройстве 10 человек, которых фактически не намеревался трудоустраивать и платить им зарплату. Таким образом в период с июня 2022 года по январь 2023 года, им была получена субсидия в размере свыше 680 тыс. рублей, которая предоставляется работодателям в целях компенсации затрат на оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.

Бардымский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере).

Суд, принимая во внимание полное возмещение ущерба подсудимым и его активное способствование расследованию преступления, приговорил виновного к уголовному штрафу в размере 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что за данное преступление обвиняемому грозило уголовное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.

#Суд#Экономика#Барда#Приговор
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