Руководителю УК из Прикамья суд вынес удивительно мягкий приговор за мошенничество

Суд установил, что директор организации предоставил в Центр занятости населения документы о фиктивном трудоустройстве 10 человек, которых фактически не намеревался трудоустраивать и платить им зарплату. Таким образом в период с июня 2022 года по январь 2023 года, им была получена субсидия в размере свыше 680 тыс. рублей, которая предоставляется работодателям в целях компенсации затрат на оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.