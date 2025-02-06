Сбежавшего школьника из «Уральского подворья» нашли

Posted 6 февраля, 03:49
Published 6 февраля, 03:49
Modified 6 февраля, 03:51
Updated 6 февраля, 03:51
В группе поискового отряда имени Ирины Бухановой появилась запись «Найден, жив» рядом с объявлением о поиске пропавшего 12-летнего сына сотрудницы «Уральского подворья». Мальчик учится в этой же школе для детей с девиантным поведением. Вчера сообщалось, что вместе с ним из дома ушли еще четверо ребят, домой они не возвращались неделю.
Как накануне рассказали нам в полиции, в розыск объявили только одного ребенка. «3 февраля в отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило заявление от местной жительницы о том, что 30 января не вернулся домой ее 12-летний сын. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — рассказали Properm.ru в пресс-службе ведомства.
Все мальчики состоят на учёте, раньше тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней. Как мы рассказывали, сбежавших видели на территории разных торговых центров.