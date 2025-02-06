Сбежавшего школьника из «Уральского подворья» нашли

Как накануне рассказали нам в полиции, в розыск объявили только одного ребенка. «3 февраля в отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило заявление от местной жительницы о том, что 30 января не вернулся домой ее 12-летний сын. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — рассказали Properm.ru в пресс-службе ведомства.