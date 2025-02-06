properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 05:01

Published 6 февраля, 05:01

Modified 6 февраля, 05:04

Updated 6 февраля, 05:04

Карантинная зона по уссурийскому полиграфу в Пермском крае расширена еще на 34,8

Уссурийский полиграф повредил еще почти 35 тысяч гектаров леса под Добрянкой

6 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI.

Карантинная зона по уссурийскому полиграфу в Пермском крае расширена еще на 34,8

Карантинные зоны появились на территории Добрянского и Закамского лесничеств

По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Добрянского лесничества, выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Их площадь — почти 35 тыс. га, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Управлением издан приказ о расширении карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford)» на территории Добрянского, Закамского лесничеств общей площадью 34801,53 га.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на месте съеденных уссурийским полиграфом пихт будут высаживать ели и сосны. Леса будут восстанавливать на местах санитарной вырубки пихты, пораженной жуком-короедом. Основной лесообразующей породой Пермского края является ель, поэтому для лесовосстановительных работ в местах вырубки будет выбрана хвойная порода — ель или сосна. Работы будут проводиться на каждом лесном участке после завершения рубки.

На данный момент пораженных деревья уже вырубили на территории Добрянского, Пермского, Осинского и Чайковского лесничеств общей площадью 115,7 га.

Читайте также:
Китайцы продолжают увеличивать вывоз леса из Пермского краяВ пермских лесничествах нашли многочисленные нарушенияИз Пермского края контрабандой пытались вывезти лесоматериалы
#Происшествия#Лес#Карантин#Карантинные вредители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика