Уссурийский полиграф повредил еще почти 35 тысяч гектаров леса под Добрянкой

Posted 6 февраля, 05:01
Published 6 февраля, 05:01
Modified 6 февраля, 05:04
Updated 6 февраля, 05:04
По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Добрянского лесничества, выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Их площадь — почти 35 тыс. га, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Управлением издан приказ о расширении карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford)» на территории Добрянского, Закамского лесничеств общей площадью 34801,53 га.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае на месте съеденных уссурийским полиграфом пихт будут высаживать ели и сосны. Леса будут восстанавливать на местах санитарной вырубки пихты, пораженной жуком-короедом. Основной лесообразующей породой Пермского края является ель, поэтому для лесовосстановительных работ в местах вырубки будет выбрана хвойная порода — ель или сосна. Работы будут проводиться на каждом лесном участке после завершения рубки.
На данный момент пораженных деревья уже вырубили на территории Добрянского, Пермского, Осинского и Чайковского лесничеств общей площадью 115,7 га.