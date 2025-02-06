Уссурийский полиграф повредил еще почти 35 тысяч гектаров леса под Добрянкой

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на месте съеденных уссурийским полиграфом пихт будут высаживать ели и сосны. Леса будут восстанавливать на местах санитарной вырубки пихты, пораженной жуком-короедом. Основной лесообразующей породой Пермского края является ель, поэтому для лесовосстановительных работ в местах вырубки будет выбрана хвойная порода — ель или сосна. Работы будут проводиться на каждом лесном участке после завершения рубки.