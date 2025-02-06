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Posted 6 февраля, 07:20

Published 6 февраля, 07:20

Modified 6 февраля, 07:24

Updated 6 февраля, 07:24

Что пермякам покажут в 2025 году на Масленицу

В Хохловке будут кататься на вениках. Но зачем?

6 февраля 2025, 07:20
Фото: музея Хохловка.

Что пермякам покажут в 2025 году на Масленицу

Сюжет
Праздник
25 февраля в музее Хохловка стартует масленичная неделя.

Хохловка приглашает пермяков праздновать Масленицу. Как сообщает сайт музея, гостям покажут народные традиции, они могут поучаствовать в обрядах, забавах и мастер-классах, в ярмарке. Также планируются выступления фольклорного коллектива, представление Петрушки, игры, катания на лошадях и на березовых вениках с горки. А еще все желающие попробуют традиционные угощения по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края.

Каждый день недели имел свое название.

  • 25 февраля / Вторник. «Заигрыш»

В этот день выбирали женихов и невест. Участники программы будут петь масленичные песни.

Начало — в 11:00 и 13:30

  • 26 февраля / Среда. «Лакомка»

В домах накрывали пышные столы, ходили друг к другу в гости, а молодожёны навещали родственников.

Начало — в 11:00 и 13:30

  • 27 февраля / Четверг. «Широкая масленица»

Начиналось разгульное веселье, массовое катание с гор и на лошадях.

Начало — в 12:00 и 14:30

  • 28 февраля / Пятница. «Тёщины вечёрки»

В этот день принято было ходить к родственникам невесты. Гостям покажут «хлибины» и устроят танцы под балалайку.

Начало — в 11:00 и 13:30

  • Ну, а 2 марта в Хохловке три раза сожгут чучело Масленицы: в 12 00, 14 00 и 16 00.

Вход на все события по билетам.

Фото: музея Хохловка
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#Праздник#Масленица#Традиции
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