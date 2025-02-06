В Хохловке будут кататься на вениках. Но зачем?

Хохловка приглашает пермяков праздновать Масленицу. Как сообщает сайт музея, гостям покажут народные традиции, они могут поучаствовать в обрядах, забавах и мастер-классах, в ярмарке. Также планируются выступления фольклорного коллектива, представление Петрушки, игры, катания на лошадях и на березовых вениках с горки. А еще все желающие попробуют традиционные угощения по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края.