В Хохловке будут кататься на вениках. Но зачем?

Posted 6 февраля, 07:20
Published 6 февраля, 07:20
Modified 6 февраля, 07:24
Updated 6 февраля, 07:24
Хохловка приглашает пермяков праздновать Масленицу. Как сообщает сайт музея, гостям покажут народные традиции, они могут поучаствовать в обрядах, забавах и мастер-классах, в ярмарке. Также планируются выступления фольклорного коллектива, представление Петрушки, игры, катания на лошадях и на березовых вениках с горки. А еще все желающие попробуют традиционные угощения по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края.
Каждый день недели имел свое название.
В этот день выбирали женихов и невест. Участники программы будут петь масленичные песни.
Начало — в 11:00 и 13:30
В домах накрывали пышные столы, ходили друг к другу в гости, а молодожёны навещали родственников.
Начало — в 11:00 и 13:30
Начиналось разгульное веселье, массовое катание с гор и на лошадях.
Начало — в 12:00 и 14:30
В этот день принято было ходить к родственникам невесты. Гостям покажут «хлибины» и устроят танцы под балалайку.
Начало — в 11:00 и 13:30
Вход на все события по билетам.