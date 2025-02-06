В Мотовилихе и Индустриальном районе изменится движение автобусов

В нескольких районах города автобусы изменят свой путь. Как сообщает мэрия, 8 и 9 февраля на улице КИМ (между улицами Тургенева и Розалии Землячки) будут проводиться работы на коммунальных сетях. Поэтому маршруты №4, №17, №26, №37 и №70 пустят в объезд через Лебедева.