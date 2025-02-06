В Мотовилихе и Индустриальном районе изменится движение автобусов

Posted 6 февраля, 11:02
Published 6 февраля, 11:02
Modified 6 февраля, 11:04
Updated 6 февраля, 11:04
В нескольких районах города автобусы изменят свой путь. Как сообщает мэрия, 8 и 9 февраля на улице КИМ (между улицами Тургенева и Розалии Землячки) будут проводиться работы на коммунальных сетях. Поэтому маршруты №4, №17, №26, №37 и №70 пустят в объезд через Лебедева.
По той же причине автобусы №11, 36, 56, 59 и 72 будут следовать по ул. Баумана и Советской Армии. Остановки «Улица Снайперов» и «Улица Стахановская» по улице Стахановской временно отменятся.
Кроме того, 8 февраля автобус №26 будет ходить чаще. Изменения связаны с проведением гонки «Лыжня России» на базе «Пермский медведи».
Напомним, график и маршруты общественного транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте «Гортранс» или в его мобильной версии.