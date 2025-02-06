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Posted 6 февраля, 17:15

Published 6 февраля, 17:15

Modified 6 февраля, 17:18

Updated 6 февраля, 17:18

В Пермском крае совершено двойное убийство

В одном из муниципалитетов Прикамья совершено двойное убийство

6 февраля 2025, 17:15
Фото: 1MI.

В Пермском крае совершено двойное убийство

Тела женщины и её сына обнаружены в квартире в посёлке Северный Коммунар

По факту обнаружения двух тел в Сивинском округе возбуждено уголовное дело. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.

Сегодня, 6 февраля, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время следователями совместно со следователями — криминалистами отдела криминалистики регионального следственного управления и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю проводятся следственные и оперативно — розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление.

Проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Убивший следователя СКР Середкина пенсионер Росгвардии Алексей Головин решил не обжаловать приговор суда, которым был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

#Происшествия#Убийство#Двойное убийство
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