В одном из муниципалитетов Прикамья совершено двойное убийство

Posted 6 февраля, 17:15
Published 6 февраля, 17:15
Modified 6 февраля, 17:18
Updated 6 февраля, 17:18
По факту обнаружения двух тел в Сивинском округе возбуждено уголовное дело. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.
Сегодня, 6 февраля, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти.
По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В настоящее время следователями совместно со следователями — криминалистами отдела криминалистики регионального следственного управления и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю проводятся следственные и оперативно — розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление.
Проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Убивший следователя СКР Середкина пенсионер Росгвардии Алексей Головин решил не обжаловать приговор суда, которым был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).