В Перми на месяц перекроют движение на одном из путепроводов

Posted 6 февраля, 13:30
Published 6 февраля, 13:30
Modified 6 февраля, 13:33
Updated 6 февраля, 13:33
С полуночи 8 февраля до полуночи 9 марта будет прекращено движение на ул. Строителей на путепроводе на развязке с ул. Локомотивной, а также на участке от развязки с ул. Локомотивной до перекрестка с ул. Малкова в Перми. Об этом предупреждает краевой минтранс.
Ограничения вводятся в связи с продолжением строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская», участок от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. В этот раз будут проведены работы по переустройству коммуникаций.
В ведомстве отмечают, что это начальная стадия работ на объекте, о дальнейших ограничениях информация будет предоставлена дополнительно.
Также автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
Из-за масштабной Всероссийской гонки «Лыжня России» изменится движение транспорта. Как сообщает Минтранс края, ограничительные меры вводятся с 22:00 часов 7 февраля до 16:00 часов 8 февраля.