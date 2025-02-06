В Перми на месяц перекроют движение на одном из путепроводов

С полуночи 8 февраля до полуночи 9 марта будет прекращено движение на ул. Строителей на путепроводе на развязке с ул. Локомотивной, а также на участке от развязки с ул. Локомотивной до перекрестка с ул. Малкова в Перми. Об этом предупреждает краевой минтранс.