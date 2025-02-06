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Posted 6 февраля, 13:30

Published 6 февраля, 13:30

Modified 6 февраля, 13:33

Updated 6 февраля, 13:33

В Перми с 8 февраля по 9 марта перекроют движение на путепроводе

В Перми на месяц перекроют движение на одном из путепроводов

6 февраля 2025, 13:30
Фото: Яндекс-Карты.

В Перми с 8 февраля по 9 марта перекроют движение на путепроводе

Ограничения вводятся в связи с продолжением строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская».

С полуночи 8 февраля до полуночи 9 марта будет прекращено движение на ул. Строителей на путепроводе на развязке с ул. Локомотивной, а также на участке от развязки с ул. Локомотивной до перекрестка с ул. Малкова в Перми. Об этом предупреждает краевой минтранс.

Ограничения вводятся в связи с продолжением строительства автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская», участок от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. В этот раз будут проведены работы по переустройству коммуникаций.

В ведомстве отмечают, что это начальная стадия работ на объекте, о дальнейших ограничениях информация будет предоставлена дополнительно.

Также автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Из-за масштабной Всероссийской гонки «Лыжня России» изменится движение транспорта. Как сообщает Минтранс края, ограничительные меры вводятся с 22:00 часов 7 февраля до 16:00 часов 8 февраля.

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#Пермь#Ограничение движения#Транспорт
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