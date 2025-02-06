В Перми пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

Официальное открытие соревнований состоится 11 февраля в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 метров брассом, 200 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 200 метров на спине, 800 метров вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4×100 метров среди мужчин и женщин по отдельности. На 12 февраля запланированы дистанции: 200 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров брассом, 400 метров комплексным плаванием, 1500 метров вольным стилем две эстафеты 4×100 метров вольным стилем среди женщин и мужчин по отдельности. В третий день соревнований, 13 февраля, спортсмены выступят на дистанциях: 200 метров комплексным плаванием, 50 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и на спине, 400 метров вольным стилем. Также в этот день пройдет смешанная эстафета 4×100 метров вольным стилем.