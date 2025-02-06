В Перми пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

Posted 6 февраля, 06:03
Published 6 февраля, 06:03
Modified 6 февраля, 06:03
Updated 6 февраля, 06:03
Борьба за призы Первенства развернется среди юниоров и юниорок (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата будут соревноваться мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1 500 метров в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности будет разыграно 88 комплектов наград.
Официальное открытие соревнований состоится 11 февраля в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 метров брассом, 200 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 200 метров на спине, 800 метров вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4×100 метров среди мужчин и женщин по отдельности. На 12 февраля запланированы дистанции: 200 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров брассом, 400 метров комплексным плаванием, 1500 метров вольным стилем две эстафеты 4×100 метров вольным стилем среди женщин и мужчин по отдельности. В третий день соревнований, 13 февраля, спортсмены выступят на дистанциях: 200 метров комплексным плаванием, 50 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и на спине, 400 метров вольным стилем. Также в этот день пройдет смешанная эстафета 4×100 метров вольным стилем.
По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Чемпионате и Первенстве ПФО в первой половине 2025 года. Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».
Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube (возрастное ограничение 6+).