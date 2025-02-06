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Posted 6 февраля, 09:25

Published 6 февраля, 09:25

Modified 6 февраля, 09:27

Updated 6 февраля, 09:27

В Перми «заминировали» Политех, несколько школ и колледжей

В Перми «заминировали» Политех, несколько школ и колледжей

6 февраля 2025, 09:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Школы
Студентов одного из учебных заведений эвакуировали.

Сегодня, 6 февраля, в учебные заведения Перми снова стали приходить анонимные сообщения о минировании. Угрозы поступили в несколько школ и колледжей, а также в ПНИПУ, сообщили Properm.ru в краевом Минтербезе.

«Руководителями учебных заведений города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в Экономическом колледже при ПГУ (г. Пермь, Комсомольский проспект, 34) проведена эвакуация, здание образовательного учреждения покинуло около 200 человек, угроз для жизни и здоровья населения нет», — говорят в министерстве. ЕДДС Перми информировала оперативные службы, сотрудников мэрии и районных администраций. Правоохранители проводят проверку.

Анонимки с угрозами пришли, в частности, в Инженерную школу, школы №101, №146 и Энергополис.

Напомним, вчера, 5 февраля, в 12 пермских школ пришли анонимные сообщения о минировании, в том числе в «Энергополис», где в тот же день проходили съемки художественного фильма. Эвакуацию в учебном заведении проводить не стали.

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#Школы#Школы перми#Ложное минирование#Анонимное сообщение
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