В пермской школе, куда пришла анонимка с угрозами, снимают фильм. Выяснили какой

Posted 6 февраля, 06:54
Published 6 февраля, 06:54
Modified 6 февраля, 08:50
Updated 6 февраля, 08:50
В пермской школе «Энергополис» вчера, 5 февраля, проходили съемки фильма. Об этом Properm.ru рассказали очевидцы. Редакция выяснила, что за съемки.
Речь идет о работе над подростковой комедией «Иван Семенов. Полный каяк!» — это третья часть франшизы о приключениях школьника. В картине снимаются Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и др. А роль главного злодея исполнит Леон Кемстач, который преобразится в дерзкого чемпиона по необычному виду спорта — сноукаякингу. Его экранную маму и строгого тренера сыграет актриса Анна Котова.
«По сюжету фильма Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал „сыном маминой подруги“, а проще говоря „душнилой“, от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера — Олега (16) — лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей», — рассказали Properm.ru в Пермской кинокомиссии.
Релиз картины намечен на 2025 год.
Напомним, вчера, 5 февраля, в 12 пермских школ пришли анонимные сообщения о минировании, в том числе в «Энергополис», где в тот же день проходили съемки. Эвакуацию в учебном заведении проводить не стали.