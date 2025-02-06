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Posted 6 февраля, 06:54

Published 6 февраля, 06:54

Modified 6 февраля, 08:50

Updated 6 февраля, 08:50

В пермской школе «Энергополис» снимают фильм «Иван Семенов. Полный каяк!»

В пермской школе, куда пришла анонимка с угрозами, снимают фильм. Выяснили какой

6 февраля 2025, 06:54
Фото: Пермская кинокомиссия.

В пермской школе «Энергополис» снимают фильм «Иван Семенов. Полный каяк!»

Роль главного злодея исполнит Леон Кемстач.

В пермской школе «Энергополис» вчера, 5 февраля, проходили съемки фильма. Об этом Properm.ru рассказали очевидцы. Редакция выяснила, что за съемки.

Речь идет о работе над подростковой комедией «Иван Семенов. Полный каяк!» — это третья часть франшизы о приключениях школьника. В картине снимаются Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и др. А роль главного злодея исполнит Леон Кемстач, который преобразится в дерзкого чемпиона по необычному виду спорта — сноукаякингу. Его экранную маму и строгого тренера сыграет актриса Анна Котова.

«По сюжету фильма Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал „сыном маминой подруги“, а проще говоря „душнилой“, от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера — Олега (16) — лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей», — рассказали Properm.ru в Пермской кинокомиссии.

Фото: Пермская кинокомиссия

Релиз картины намечен на 2025 год.

Напомним, вчера, 5 февраля, в 12 пермских школ пришли анонимные сообщения о минировании, в том числе в «Энергополис», где в тот же день проходили съемки. Эвакуацию в учебном заведении проводить не стали.

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#Кино#Фильм#Школы перми#Съемки#Съемки фильма#Иван семенов#Анонимное сообщение
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