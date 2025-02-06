В пермской школе, куда пришла анонимка с угрозами, снимают фильм. Выяснили какой

«По сюжету фильма Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал „сыном маминой подруги“, а проще говоря „душнилой“, от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера — Олега (16) — лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей», — рассказали Properm.ru в Пермской кинокомиссии.