В первом домашнем матче «Парма» уступила УНИКСу

Лидерами у пермяков стали Гарретт Нэвелс с 27 очками, тремя подборами и передачами, Ройс Хэмм — 16 очков, восемь подборов и Алекс Хэмилтон — 16 очков, семь передач. Больше всего очков «Парме» удалось получить во второй четверти матча (20:28:26:18).