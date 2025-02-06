В первом домашнем матче «Парма» уступила УНИКСу

Posted 6 февраля, 02:36
Published 6 февраля, 02:36
Modified 6 февраля, 13:41
Updated 6 февраля, 13:41
5 февраля завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. Баскетболисты «Пармы» уступили действующему лидеру УНИКСу из Казани всего одно очко. Матч завершился со счётом 92:93 (20:30; 28:31; 26:11; 18:21). Сейчас в турнирной таблице пермская команда занимает седьмое место.
Лидерами у пермяков стали Гарретт Нэвелс с 27 очками, тремя подборами и передачами, Ройс Хэмм — 16 очков, восемь подборов и Алекс Хэмилтон — 16 очков, семь передач. Больше всего очков «Парме» удалось получить во второй четверти матча (20:28:26:18).
«Парма» таким образом неудачно сыграла первый матч февраля и начала домашнюю серию. Следующие игры с БК «Зенит» и «Локомотив-Кубань».