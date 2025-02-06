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Posted 6 февраля, 02:36

Published 6 февраля, 02:36

Modified 6 февраля, 13:41

Updated 6 февраля, 13:41

В первом домашнем матче «Парма» уступила УНИКСу

В первом домашнем матче «Парма» уступила УНИКСу

6 февраля 2025, 02:36
Фото: БК «Парма».
Сюжет
Парма
Сейчас в турнирной таблице Единой лиги ВТБ пермская команда занимает седьмое место.

5 февраля завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. Баскетболисты «Пармы» уступили действующему лидеру УНИКСу из Казани всего одно очко. Матч завершился со счётом 92:93 (20:30; 28:31; 26:11; 18:21). Сейчас в турнирной таблице пермская команда занимает седьмое место.

Лидерами у пермяков стали Гарретт Нэвелс с 27 очками, тремя подборами и передачами, Ройс Хэмм — 16 очков, восемь подборов и Алекс Хэмилтон — 16 очков, семь передач. Больше всего очков «Парме» удалось получить во второй четверти матча (20:28:26:18).

«Парма» таким образом неудачно сыграла первый матч февраля и начала домашнюю серию. Следующие игры с БК «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

#Спорт#Парма#Бк парма#Баскетбол
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