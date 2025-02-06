В Верховный суд РФ поданы жалобы на решения о возврате 5 га в ООПТ «Черняевский лес»

Posted 6 февраля, 04:41
Published 6 февраля, 04:41
Modified 6 февраля, 04:45
Updated 6 февраля, 04:45
Пермская городская дума и ООО «Макс-СБ» подали в конце января кассационные жалобы в Верховный Суд РФ. Они пытаются обжаловать решение судов низших инстанций по передаче 5 га обратно в состав ООПТ «Черняевский лес». Первым внимание на данные жалобы обратил общественник Денис Галицкий.
«Верховный Суд — это последняя инстанция, которая может отменить решение. История с арестом участка, вероятно, затеяна ради затягивания исполнения решения в надежде на его отмену Верховным Судом», — пишет он в соцсетях.
Напомним, что экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина выиграла суд по делу о Черняевском лесу. 12 ноября прошлого года в Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Пермской городской думы об исключении 5 га земли на улице Встречной из состава особо охраняемой природной территории.
Вера Сединина длительное время пыталась оспорить это решение, опасаясь, что исключённая из состава ООПТ земля, которая является частью защитной зоны, будет застроена.
Городские власти аргументировали свое решение тем, что на участке нет леса, а находится база отдыха «Чайка». Однако суд кассационной инстанции встал на сторону Веры Седининой, подтвердив, что защитная зона Черняевского леса должна оставаться под охраной.
В феврале судебные приставы арестовали участок Черняевского леса, расположенный по ул. Встречной, 33. Как указано в выписке из Росреестра, территория принадлежит компании СЗ «Петрокоминвест», входящей в группу «Мегаполис».
Площадь арестованного участка — 10,62 га. Его часть — 5,3 га — власти Перми ранее исключили из ООПТ «Черняевский лес». Теперь по решению суда ее должны вернуть обратно в охраняемую зону. Разрешенное использование территории — под комплекс зданий и сооружений оздоровительного лагеря «Чайка».
«Такие прецедентные дела практически всегда доходят до Верховного Суда, так что эта новость новостью не является. Положительный аспект: если решение устоит, то это будет уже устойчивая судебная практика, прошедшая все возможные инстанции», — резюмирует Галицкий.