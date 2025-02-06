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Posted 6 февраля, 07:38

Published 6 февраля, 07:38

Modified 6 февраля, 08:16

Updated 6 февраля, 08:16

Вахтовику из Кунгура приставы помогли выбить более миллиона рублей у начальника

Вахтовику из Кунгура приставы помогли выбить более миллиона рублей у начальника

6 февраля 2025, 07:38
Сюжет
Приставы
Краевые приставы взыскали с недобросовестных работодателей в 2024 году почти 100 млн. рублей

Приставы Пермского края взыскали с работодателей, которые не платят вовремя зарплату, 92 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В 2024 году на исполнении находилось 4 614 исполнительных производств. В управлении отмечают, что по сравнению с 2023 годом таких дел стало больше. А общая сумма задолженности предприятий края за прошлый год увеличилась почти на 10 млн рублей.

В минувшем году самую крупную задолженность судебные приставы вернули жителю Кунгура. Он работал вахтовиком на Севере. Мужчину незаконно отстранили от работы, и из-за простоя фирма чуть не лишила его дохода.

Однако суд заставил работодателя компенсировать сотруднику несвоевременную выплату зарплаты и моральный вред на общую сумму свыше 1 млн 76 тысяч рублей.

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#Работа#Приставы#Кунгур
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