Вахтовику из Кунгура приставы помогли выбить более миллиона рублей у начальника

Приставы Пермского края взыскали с работодателей, которые не платят вовремя зарплату, 92 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В 2024 году на исполнении находилось 4 614 исполнительных производств. В управлении отмечают, что по сравнению с 2023 годом таких дел стало больше. А общая сумма задолженности предприятий края за прошлый год увеличилась почти на 10 млн рублей.