Вахтовику из Кунгура приставы помогли выбить более миллиона рублей у начальника

Posted 6 февраля, 07:38
Published 6 февраля, 07:38
Modified 6 февраля, 08:16
Updated 6 февраля, 08:16
Приставы Пермского края взыскали с работодателей, которые не платят вовремя зарплату, 92 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В 2024 году на исполнении находилось 4 614 исполнительных производств. В управлении отмечают, что по сравнению с 2023 годом таких дел стало больше. А общая сумма задолженности предприятий края за прошлый год увеличилась почти на 10 млн рублей.
В минувшем году самую крупную задолженность судебные приставы вернули жителю Кунгура. Он работал вахтовиком на Севере. Мужчину незаконно отстранили от работы, и из-за простоя фирма чуть не лишила его дохода.
Однако суд заставил работодателя компенсировать сотруднику несвоевременную выплату зарплаты и моральный вред на общую сумму свыше 1 млн 76 тысяч рублей.