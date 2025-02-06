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Posted 6 февраля, 14:28

Published 6 февраля, 14:28

Modified 6 февраля, 14:30

Updated 6 февраля, 14:30

В Пермском аэропорту у 38 пассажиров изъято 86 кг продуктов

За январь в Пермском аэропорту пресечен ввоз 86 килограммов запрещенных продуктов

6 февраля 2025, 14:28
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю..

В Пермском аэропорту у 38 пассажиров изъято 86 кг продуктов

Мясные, молочные продукты и мёд изъяты из багажа 38 пассажиров.

За январь 2025 года в международном аэропорту Перми (Большое Савино) были выявлены 86 кг запрещённых к ввозу продуктов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалистами Управления было установлено, что в ручной клади у 38 граждан, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилось 32,632 кг мясной, 30,51 кг молочной, 23,29 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления. То есть продукты были без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Все продукты ввозились для личного использования.

Данный факт является нарушением закона «О ветеринарии».

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт „Пермь“.

В январе в пресс-службе международного аэропорта «Пермь» перечислили самые удивительные предметы, забытые пассажирами в 2024 году. Самыми странными «потерями» стали бюст Иосифа Сталина и шпага. Также среди странных находок в помещении аэровокзала кубок, электрическая плита и зубные протезы.

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