За январь в Пермском аэропорту пресечен ввоз 86 килограммов запрещенных продуктов

Специалистами Управления было установлено, что в ручной клади у 38 граждан, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилось 32,632 кг мясной, 30,51 кг молочной, 23,29 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления. То есть продукты были без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Все продукты ввозились для личного использования.