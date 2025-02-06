Завершено расследование дела высокопоставленного пермского экс-депутата

Posted 6 февраля, 03:19
Published 6 февраля, 03:19
Modified 6 февраля, 03:43
Updated 6 февраля, 03:43
Басманный суд до 6 мая оставил под арестом бывшего замглаву Тюменской области и экс-депутата заксбрания Прикамья Вячеслава Вахрина, сообщили российские СМИ. «Следственные действия окончены», — сообщил журналистам после заседания суда его адвокат Александр Чернов.
Как в декабре сообщал Следственный комитет России, в рамках расследования уголовного о взятках было арестовано имущество Вячеслава Вахрина. Также изъято имущество директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Общая сумма арестованного — 150 млн рублей.
По данным следствия, Вахрин получил от Гоцыка взятку в размере 13 млн рублей в виде скидки на покупку двух квартир в элитном ЖК Тюмени взамен на содействие в делах застройщика. Кроме того, в уголовном расследовании фигурирует компания ООО «Тюмень водоканал».
Как указывается в ходатайствах следствия, Вахрин может угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него для дачи ими ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с Гоцыком. Обвиняемый в даче взятки бизнесмен может взаимодействовать с лицами из числа руководителей ООО «Тюмень Водоканал» и угрожать свидетелям для дачи ложных показаний в его интересах.
С 2001 по 2006 Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .