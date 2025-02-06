Завершено расследование дела высокопоставленного пермского экс-депутата

Как указывается в ходатайствах следствия, Вахрин может угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него для дачи ими ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с Гоцыком. Обвиняемый в даче взятки бизнесмен может взаимодействовать с лицами из числа руководителей ООО «Тюмень Водоканал» и угрожать свидетелям для дачи ложных показаний в его интересах.