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Posted 6 февраля, 12:36

Published 6 февраля, 12:36

Modified 6 февраля, 12:38

Updated 6 февраля, 12:38

Жильцам аварийного дома в Закамске рекомендовали трясти управляющую компанию

Жильцам аварийного дома в Закамске рекомендовали трясти управляющую компанию

6 февраля 2025, 12:36
Фото: 1MI.
В администрации района прокомментировали жалобы по поводу ветхого дома по Кировоградской, 41.

Городские чиновники прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Закамске. Напомним, пост опубликован в группе микрорайона в соцсетях. Пермяки жалуются, что здание на Кировоградской в ужасном состоянии: стены разрушаются, крыша не чистится, двор не убирают, также проблемы с водой.

Как сообщили нашему корреспонденту в мэрии, дом признан аварийным и подлежит расселению. Накануне глава района Михаил Борисов провел встречу с его жильцами. Он отметил, что данный статус постройки не снимает ответственности с управляющей компании за текущее содержание. Администрация уже выдала предписание и составила протокол по поводу нарушений.

Борисов рекомендовал жителям отправить письменную претензию в УК с подробным описанием всех коммунальных проблем. Он подчеркнул, что нужно требовать от нее устранения недостатков в установленные сроки. Кроме того, необходимо обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру в случае бездействия управляйки.

Что касается расселения дома, сроки можно уточнить в Управлении жилищных отношений. Помимо этого, в ближайшее время специалисты ЖКХ совместно с тепловой инспекцией и энергетики должны выяснить причины отсутствия горячей воды.

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#Жкх#Чиновники#Жилье
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