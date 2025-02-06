Жильцам аварийного дома в Закамске рекомендовали трясти управляющую компанию

Posted 6 февраля, 12:36
Published 6 февраля, 12:36
Modified 6 февраля, 12:38
Updated 6 февраля, 12:38
Городские чиновники прокомментировали ситуацию с аварийным домом в Закамске. Напомним, пост опубликован в группе микрорайона в соцсетях. Пермяки жалуются, что здание на Кировоградской в ужасном состоянии: стены разрушаются, крыша не чистится, двор не убирают, также проблемы с водой.
Как сообщили нашему корреспонденту в мэрии, дом признан аварийным и подлежит расселению. Накануне глава района Михаил Борисов провел встречу с его жильцами. Он отметил, что данный статус постройки не снимает ответственности с управляющей компании за текущее содержание. Администрация уже выдала предписание и составила протокол по поводу нарушений.
Борисов рекомендовал жителям отправить письменную претензию в УК с подробным описанием всех коммунальных проблем. Он подчеркнул, что нужно требовать от нее устранения недостатков в установленные сроки. Кроме того, необходимо обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру в случае бездействия управляйки.
Что касается расселения дома, сроки можно уточнить в Управлении жилищных отношений. Помимо этого, в ближайшее время специалисты ЖКХ совместно с тепловой инспекцией и энергетики должны выяснить причины отсутствия горячей воды.