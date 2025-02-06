Жильцам аварийного дома в Закамске рекомендовали трясти управляющую компанию

Борисов рекомендовал жителям отправить письменную претензию в УК с подробным описанием всех коммунальных проблем. Он подчеркнул, что нужно требовать от нее устранения недостатков в установленные сроки. Кроме того, необходимо обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру в случае бездействия управляйки.