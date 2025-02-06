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Posted 6 февраля, 06:07

Published 6 февраля, 06:07

Modified 6 февраля, 06:09

Updated 6 февраля, 06:09

Жители Закамска жалуются на аварийный дом

Жители Закамска жалуются на аварийный дом

6 февраля 2025, 06:07
Фото: 1MI.
В Кировском районе рушится дом. Меры не принимаются.

Пермяки пишут в соцсетях про ужасное состояние дома на ул. Кировоградская, д. 41. Пост опубликован в группе Закамска во ВК: «Вот такое творится, дом разрушается, крыша не чистится, двор от снега и льда не убирают, горячей воды нет. Дом признан аварийным, под расселение. Администрация Кировского района бездействует!»

Кроме того, из-за старой проводки часто происходят пожары. Люди просят обратить внимание на этот дом государственную инспекцию жилищного надзора. Также в комментариях пользователи пишут, что аналогичная проблема со зданием на Ямпольской 14. Редакция портала Properm.ru обратилась за комментарием в мэрию Перми.

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#Общество#Жкх#Дом
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