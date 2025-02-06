Жители Закамска жалуются на аварийный дом

Кроме того, из-за старой проводки часто происходят пожары. Люди просят обратить внимание на этот дом государственную инспекцию жилищного надзора. Также в комментариях пользователи пишут, что аналогичная проблема со зданием на Ямпольской 14. Редакция портала Properm.ru обратилась за комментарием в мэрию Перми.