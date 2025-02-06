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Posted 6 февраля, 06:37

Published 6 февраля, 06:37

Modified 6 февраля, 06:57

Updated 6 февраля, 06:57

Жительница Пермского округа осуждена за попытку поджога дома знакомой

Жительница Прикамья пыталась сжечь дом знакомой

6 февраля 2025, 06:37
Фото: ВКонтакте/Пермский районный суд Пермского края.

Жительница Пермского округа осуждена за попытку поджога дома знакомой

Огонь случайно увидел сосед и потушил его на ранней стадии.

Вынесен приговор в отношении жительницы Пермского округа, совершившей поджог жилого дома. Об этом сообщают в пресс-службе Пермского районного суда.

Женщина, на почве личных неприязненных отношений, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, выплеснула на декоративную отделку жилого дома растворитель и подожгла его. После чего, убедившись, что дом загорелся, с места преступления скрылась. В связи с тем, что огонь обнаружил сосед потерпевшей и потушил возгорание, умысел подсудимой не был доведен до конца. В случае, если бы дом сгорел, то потерпевшей был бы причинен ущерб в сумме более 350 тыс. рублей, который является для нее значительным.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.

Подсудимой назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с учетом смягчающих наказание обстоятельств, таких как наличие несовершеннолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшей, совокупность которых суд признал исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

Приговор вступил в законную силу.

Вечером 4 февраля, около 21:00–21:30 неизвестные пытались поджечь отделение почты на улице Детской и помещение с банкоматами Россельхозбанка на улице Карла Маркса в Кунгуре.

#Происшествия#Суд#Пермь#Пожар
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