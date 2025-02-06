Жительница Прикамья пыталась сжечь дом знакомой

Posted 6 февраля, 06:37
Published 6 февраля, 06:37
Modified 6 февраля, 06:57
Updated 6 февраля, 06:57
Вынесен приговор в отношении жительницы Пермского округа, совершившей поджог жилого дома. Об этом сообщают в пресс-службе Пермского районного суда.
Женщина, на почве личных неприязненных отношений, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, выплеснула на декоративную отделку жилого дома растворитель и подожгла его. После чего, убедившись, что дом загорелся, с места преступления скрылась. В связи с тем, что огонь обнаружил сосед потерпевшей и потушил возгорание, умысел подсудимой не был доведен до конца. В случае, если бы дом сгорел, то потерпевшей был бы причинен ущерб в сумме более 350 тыс. рублей, который является для нее значительным.
В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.
Подсудимой назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с учетом смягчающих наказание обстоятельств, таких как наличие несовершеннолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшей, совокупность которых суд признал исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.
Приговор вступил в законную силу.
Вечером 4 февраля, около 21:00–21:30 неизвестные пытались поджечь отделение почты на улице Детской и помещение с банкоматами Россельхозбанка на улице Карла Маркса в Кунгуре.