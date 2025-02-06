Жительница Прикамья пыталась сжечь дом знакомой

Женщина, на почве личных неприязненных отношений, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, выплеснула на декоративную отделку жилого дома растворитель и подожгла его. После чего, убедившись, что дом загорелся, с места преступления скрылась. В связи с тем, что огонь обнаружил сосед потерпевшей и потушил возгорание, умысел подсудимой не был доведен до конца. В случае, если бы дом сгорел, то потерпевшей был бы причинен ущерб в сумме более 350 тыс. рублей, который является для нее значительным.