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Posted 7 февраля, 07:02

Published 7 февраля, 07:02

Modified 7 февраля, 07:05

Updated 7 февраля, 07:05

На детские выплаты в Прикамье потратили более полумиллиарда рублей

Более 17,7 тысячи семей в Прикамье получили единовременную выплату на ребенка

7 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI.

На детские выплаты в Прикамье потратили более полумиллиарда рублей

Сюжет
Выплаты
В 2024 году Отделение СФР по региону направило на эти цели более 500 миллионов рублей.

В 2024 году свыше 17,7 тысячи семей в Пермском крае получили единовременную выплату при рождении ребенка — разовую меру поддержки, которую региональное Отделение Социального фонда предоставляет одному из родителей. Об этом сообщают в ведомстве.

В 2024 году Отделение СФР по Пермскому краю направило на эти цели более 500 миллионов рублей.

Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и назначается на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители.

В 2024 году размер единовременной выплаты при рождении ребенка в Пермском крае с учётом уральского коэффициента составлял свыше 28,2 тыс. рублей, а семьи, проживающие в северных районах (Красновишерск, Кочёво, Коса, Гайны, Чердынь и Ныроб), получали пособие в более высоком размере —29,5 тыс. рублей.

Социальные выплаты и пособия для отдельных категорий населения в Пермском крае проиндексируют на 9,5%.

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