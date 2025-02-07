Более 17,7 тысячи семей в Прикамье получили единовременную выплату на ребенка

В 2024 году размер единовременной выплаты при рождении ребенка в Пермском крае с учётом уральского коэффициента составлял свыше 28,2 тыс. рублей, а семьи, проживающие в северных районах (Красновишерск, Кочёво, Коса, Гайны, Чердынь и Ныроб), получали пособие в более высоком размере —29,5 тыс. рублей.