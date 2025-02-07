Более 17,7 тысячи семей в Прикамье получили единовременную выплату на ребенка

Posted 7 февраля, 07:02
Published 7 февраля, 07:02
Modified 7 февраля, 07:05
Updated 7 февраля, 07:05
В 2024 году свыше 17,7 тысячи семей в Пермском крае получили единовременную выплату при рождении ребенка — разовую меру поддержки, которую региональное Отделение Социального фонда предоставляет одному из родителей. Об этом сообщают в ведомстве.
В 2024 году Отделение СФР по Пермскому краю направило на эти цели более 500 миллионов рублей.
Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и назначается на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители.
В 2024 году размер единовременной выплаты при рождении ребенка в Пермском крае с учётом уральского коэффициента составлял свыше 28,2 тыс. рублей, а семьи, проживающие в северных районах (Красновишерск, Кочёво, Коса, Гайны, Чердынь и Ныроб), получали пособие в более высоком размере —29,5 тыс. рублей.
Социальные выплаты и пособия для отдельных категорий населения в Пермском крае проиндексируют на 9,5%.