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Posted 7 февраля, 13:10

Published 7 февраля, 13:10

Modified 7 февраля, 13:12

Updated 7 февраля, 13:12

«Домклик» составил рейтинг регионов по стоимости однушек в сегменте готового жилья

«Домклик» составил рейтинг регионов по стоимости однушек в сегменте готового жилья

7 февраля 2025, 13:10
Фото: 1MI.
Аналитики сервиса «Домклик» представили рейтинг регионов с максимальным снижением стоимости 1 кв. м по однокомнатным квартирам на вторичном рынке.

При расчете медианной стоимости квадратного метра однушек учитывались данные по объявлениям на платформе за период с февраля 2024 года по февраль текущего года.

В тройку регионов с максимальным снижением цены на однушки во вторичном сегменте вошли Пермский край (на 4,8%), Свердловская область (на 4,7%) и Красноярский край (на 4,2%). Стоимость 1 кв. м такого жилья в этих регионах в феврале 2025 года составила 81 700 рублей, 103 700 рублей и 109 200 рублей соответственно, сообщает newsnn.ru.

Наряду с этими субъектами такая тенденция зафиксирована в Челябинской области (снижение на 2,6%), Ленобласти (на 2,5%) и Подмосковье (на 2,3%). В этих регионах цены за 1 кв. м однокомнатных квартир составили 88 000 рублей, 142 000 рублей и 166 000 рублей соответственно.

Также в рейтинг вошла Республика Башкортостан, где стоимость однушек во вторичном сегменте снизилась на 0,3%, составив 89 000 рублей за 1 кв. метр.

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