«Домклик» составил рейтинг регионов по стоимости однушек в сегменте готового жилья

В тройку регионов с максимальным снижением цены на однушки во вторичном сегменте вошли Пермский край (на 4,8%), Свердловская область (на 4,7%) и Красноярский край (на 4,2%). Стоимость 1 кв. м такого жилья в этих регионах в феврале 2025 года составила 81 700 рублей, 103 700 рублей и 109 200 рублей соответственно, сообщает newsnn.ru.