properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 04:00

Published 7 февраля, 04:00

Modified 7 февраля, 04:02

Updated 7 февраля, 04:02

Епископ проиграл митрополиту Пермскому и Кунгурскому иск на один рубль

Епископ проиграл митрополиту Пермскому и Кунгурскому иск на один рубль

7 февраля 2025, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Рпц
Священник пытался защитить свою репутацию.

Епископ Российской православной церкви (РосПЦ) Тихон не смог отсудить компенсацию у митрополита Пермского и Кунгурского Русской православной церкви (РПЦ) Мефодия. Истец планировал взыскать с ответчика один рубль, однако Мотовилихинский районный суд ему отказал, сообщает «РБК-Пермь».

Епископ требовал признать сведения, которые распространял митрополит, несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Иск поступил в Ленинский районный суд Перми в апреле прошлого года после того, как митрополит Пермский и Кунгурский в своих циркулярных письмах указал, что Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре.

В июле 2024 года церковный суд Пермской епархии признал доказанной вину Тихона в расколе. После этого по указу Мефодия епископа лишили сана.

Читайте также:
Руководителю УК из Прикамья суд вынес удивительно мягкий приговор за мошенничествоПермяка судили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсеЖительница Прикамья пыталась сжечь дом знакомой
#Суд#Рпц#Иск#Пермская епархия#Митрополит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика