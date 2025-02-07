Епископ проиграл митрополиту Пермскому и Кунгурскому иск на один рубль

Posted 7 февраля, 04:00
Published 7 февраля, 04:00
Modified 7 февраля, 04:02
Updated 7 февраля, 04:02
Епископ Российской православной церкви (РосПЦ) Тихон не смог отсудить компенсацию у митрополита Пермского и Кунгурского Русской православной церкви (РПЦ) Мефодия. Истец планировал взыскать с ответчика один рубль, однако Мотовилихинский районный суд ему отказал, сообщает «РБК-Пермь».
Епископ требовал признать сведения, которые распространял митрополит, несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Иск поступил в Ленинский районный суд Перми в апреле прошлого года после того, как митрополит Пермский и Кунгурский в своих циркулярных письмах указал, что Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре.
В июле 2024 года церковный суд Пермской епархии признал доказанной вину Тихона в расколе. После этого по указу Мефодия епископа лишили сана.