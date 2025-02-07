Епископ проиграл митрополиту Пермскому и Кунгурскому иск на один рубль

Епископ требовал признать сведения, которые распространял митрополит, несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Иск поступил в Ленинский районный суд Перми в апреле прошлого года после того, как митрополит Пермский и Кунгурский в своих циркулярных письмах указал, что Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре.