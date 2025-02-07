Кафе еврейской кухни «Мигранты» откроется в Перми

Posted 7 февраля, 04:46
Published 7 февраля, 04:46
Modified 7 февраля, 04:47
Updated 7 февраля, 04:47
В Перми откроется бистро «Мигранты», где можно отведать блюда израильской кухни. Оно будет работать по адресу ул. Островского, 93Б, где ранее располагалось кафе «Мама Люба», пишет ИА «Текст».
На данный момент в Перми работает всего два заведения израильской кухни: кафе-бар Grenki и бар One more beer.
Ранее в краевой столице работал еврейский ресторан «Форшмак», принадлежавший бывшему главе городской администрации и экс-депутату Пермской гордумы Аркадию Кацу. Он проработал 10 лет и закрылся осенью 2021 года.