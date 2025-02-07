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Posted 7 февраля, 04:46

Published 7 февраля, 04:46

Modified 7 февраля, 04:47

Updated 7 февраля, 04:47

Кафе еврейской кухни «Мигранты» откроется в Перми

Кафе еврейской кухни «Мигранты» откроется в Перми

7 февраля 2025, 04:46
Фото: Яндекс.Карты.
Это будет третья точка в городе, где можно попробовать израильскую еду.

В Перми откроется бистро «Мигранты», где можно отведать блюда израильской кухни. Оно будет работать по адресу ул. Островского, 93Б, где ранее располагалось кафе «Мама Люба», пишет ИА «Текст».

На данный момент в Перми работает всего два заведения израильской кухни: кафе-бар Grenki и бар One more beer.
Ранее в краевой столице работал еврейский ресторан «Форшмак», принадлежавший бывшему главе городской администрации и экс-депутату Пермской гордумы Аркадию Кацу. Он проработал 10 лет и закрылся осенью 2021 года.

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#Общепит#Кафе#Ресторан#Аркадий кац
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