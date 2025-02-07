Кафе еврейской кухни «Мигранты» откроется в Перми

На данный момент в Перми работает всего два заведения израильской кухни: кафе-бар Grenki и бар One more beer.

Ранее в краевой столице работал еврейский ресторан «Форшмак», принадлежавший бывшему главе городской администрации и экс-депутату Пермской гордумы Аркадию Кацу. Он проработал 10 лет и закрылся осенью 2021 года.