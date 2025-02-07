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Posted 7 февраля, 06:49

Published 7 февраля, 06:49

Modified 7 февраля, 07:28

Updated 7 февраля, 07:28

Маму убитого мальчика из чемодана оставили в СИЗО до 28 апреля

Маму убитого мальчика из чемодана оставили в СИЗО до 28 апреля

7 февраля 2025, 06:49
Фото: properm.ru.
В Перми за убийство сына начали судить его мать Ирину Шатову.

Сегодня в Пермском краевом суде прошло первое, предварительное заседание, связанное с громким убийством маленького мальчика. Было рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении ареста в СИЗО обвиняемой в жестокой расправе над девятилетним сыном Ирине Шатовой.

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, заседание суда началось позднее на полчаса — задерживался конвой из СИЗО-5. Шатова попросила провести закрытое судебное заседание: не хочу присутствия СМИ, защитник Владимир Обухов ее поддержал. Гособвинитель Светлана Плотникова напомнила, что для закрытого заседания нужны особые доводы. Судья Иван Кротов не удовлетворил желание подсудимой. Потерпевшие — родители Шатовой и мать ее мужа — в суд не явились.

Как зачитала прокурор Плотникова из материалов дела, Шатову задержали 13 июля прошлого года. 15 июля ее отправили в СИЗО. Сторона обвинения запросила продлить срок содержания под стражей до шести месяцев с момента поступления дела в суд. Шатова с этим согласилась. Адвокат также согласился с мнением прокуратуры. Обвиняемую оставили в СИЗО еще на три месяца, до 28 апреля.

Дело планируют начать рассматривать с 18 февраля. Далее, заседания пройдут 21, 25 и 26 февраля с 11 часов.

Фото: properm.ru

Как считает следствие, поздно вечером 11 июля прошлого года Шатова задушила собственного ребенка проводом от смартфона. Тело сына она сложила в чемодан, ночью пешком она дошла от Мотовилихи до набережной Камы. Женщина пыталась сбросить тело убитого ребенка с моста, но не смогла поднять чемодан. Это все запечатлели камеры наружного наблюдения. После этого Шатова оставила свой груз возле контейнерной площадки многоквартирного дома.

Женщину задержали в подсобном помещении гостиницы «Жемчужина» на бульваре Гагарина, где она скрывалась от полиции. Изначально своей вины она не признавала, рассказывая о коллекторах. Но через сутки после задержания Шатова полностью признала вину и рассказала, что причиной убийства стали огромные долги — она назвала сумму в три миллиона, но это был только ее долг перед банками. Также Шатова рассказывала в суде, что в месяц зарабатывает не менее 100 тыс. рублей — она занималась трейдингом на бирже. Реальный долг перед людьми, которые доверяли ей деньги, может быть не менее 50 млн рублей.

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#Происшествия#Общество#Суд#Мальчик в чемодане
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