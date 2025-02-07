На двух центральных улицах Перми почти на год ограничат движение

Сегодня, 7 февраля, в 22:00 будет закрыт участок от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б. Также движение ограничат на участке ул. Максима Горького от дома №2 до ул. Монастырской. Ограничения будут действовать до 00:00 1 декабря. Причина — работы по реконструкции путепровода, сообщает краевой Минтранс.