На двух центральных улицах Перми почти на год ограничат движение

Posted 7 февраля, 02:46
Published 7 февраля, 02:46
Modified 7 февраля, 02:48
Updated 7 февраля, 02:48
Сегодня, 7 февраля, в 22:00 будет закрыт участок от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б. Также движение ограничат на участке ул. Максима Горького от дома №2 до ул. Монастырской. Ограничения будут действовать до 00:00 1 декабря. Причина — работы по реконструкции путепровода, сообщает краевой Минтранс.
На первом этапе для движения по путепроводу оставят одну полосу с реверсивным режимом. Движение по участку ул. Горького в направлении ул. Монастырской будет полностью прекращено. На втором этапе движение закроют со стороны ул. 25-го Октября, проезд со стороны ул. Максима Горького будет открыт.