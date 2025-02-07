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Posted 7 февраля, 02:46

Published 7 февраля, 02:46

Modified 7 февраля, 02:48

Updated 7 февраля, 02:48

На двух центральных улицах Перми почти на год ограничат движение

На двух центральных улицах Перми почти на год ограничат движение

7 февраля 2025, 02:46
Фото: properm.ru.
Причина — работы по реконструкции путепровода.

Сегодня, 7 февраля, в 22:00 будет закрыт участок от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б. Также движение ограничат на участке ул. Максима Горького от дома №2 до ул. Монастырской. Ограничения будут действовать до 00:00 1 декабря. Причина — работы по реконструкции путепровода, сообщает краевой Минтранс.

На первом этапе для движения по путепроводу оставят одну полосу с реверсивным режимом. Движение по участку ул. Горького в направлении ул. Монастырской будет полностью прекращено. На втором этапе движение закроют со стороны ул. 25-го Октября, проезд со стороны ул. Максима Горького будет открыт.

Фото: Минтранс Пермского края
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