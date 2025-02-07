На пожаре в Камской долине погибли двое взрослых и двое детей

Posted 7 февраля, 05:36
Published 7 февраля, 05:36
Modified 7 февраля, 06:04
Updated 7 февраля, 06:04
На улице Болотная утром загорелся жилой дом с пристроем. Об этом нам сообщили очевидцы ЧП. Информацию подтвердили в МЧС.
Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. Женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли. Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают сотрудники МЧС, следственно-оперативная группа ГУ МВД, дознаватель и психолог. Причины произошедшего выясняются.
UPD. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью, то есть четыре человека.