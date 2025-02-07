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Posted 7 февраля, 05:36

Published 7 февраля, 05:36

Modified 7 февраля, 06:04

Updated 7 февраля, 06:04

На пожаре в Камской долине погибли двое взрослых и двое детей

На пожаре в Камской долине погибли двое взрослых и двое детей

7 февраля 2025, 05:36
Фото: группа ЧП в VK.
Погибла целая семья.

На улице Болотная утром загорелся жилой дом с пристроем. Об этом нам сообщили очевидцы ЧП. Информацию подтвердили в МЧС.

Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. Женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли. Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают сотрудники МЧС, следственно-оперативная группа ГУ МВД, дознаватель и психолог. Причины произошедшего выясняются.

UPD. По уточненным данным, погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью, то есть четыре человека.

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#Происшествия#Пожар#Мчс
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