На пожаре в Камской долине погибли двое взрослых и двое детей

Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. Женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли. Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают сотрудники МЧС, следственно-оперативная группа ГУ МВД, дознаватель и психолог. Причины произошедшего выясняются.