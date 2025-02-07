Обвиняемые в хищении 195 миллионов у «Протон-ПМ» не смогли вернуть свои 4 миллиона

Дмитрий Щенятский уже пытался вернуть себе миллион залога осенью прошлого года, но ему было отказано в двух инстанциях. При отказе в смягчении меры пресечения суды учли, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Судебное разбирательство по делу продолжается, представление доказательств до настоящего времени сторонами не закончено и обстоятельства, по которым была избрана данная мера пресечения, а именно: возможность подсудимого скрыться и иным способом воспрепятствовать производству по делу, заслуживают внимания до настоящего времени. Кроме того, не исключается, что по делу будет назначена экспертиза, которая определит нанесенный действиями пяти обвиняемых ущерб бюджету Госкорпорации «Роскосмос» и «Протон-ПМ».