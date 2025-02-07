Обвиняемые в хищении 195 миллионов у «Протон-ПМ» не смогли вернуть свои 4 миллиона

Posted 7 февраля, 11:19
Published 7 февраля, 11:19
Modified 7 февраля, 12:19
Updated 7 февраля, 12:19
Коллегия Пермского краевого суда сегодня, 7 февраля, отказал в смягчении меры пресечения четырем фигурантам уголовного дела о хищении денег Госкорпорации «Роскосмос» и «Протон-ПМ». Экс-директор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, его бывший заместитель Павел Саликов, учредитель и генеральный конструкторо фирмы «Солвер» Радислав Бирбраер, а также засекреченный действующий сотрудник предприятия «гражданин N» попытались вернуть себе залог по 1 млн рублей и сменить меру пресечения на запрет определенных действий. Учредитель «Солвера» Елена Рогатова меру пресечения не обжаловала.
В декабре прошлого года всем четверым было отказано в возврате залоговых сумм в Свердловском районном суде, но они попытались обжаловать решение судьи Татьяны Хаснуллиной. Мера пресечения в виде залога уже неоднократно судом продлевалась, с сохранением ранее установленных всем фигурантам дела запретов и обязанностей. Но обжаловали ее все четверо впервые с начала рассмотрения дела в ноябре 2023 года. Государственный обвинитель Сергей Бусов просил продлить срок применения залога, отметив, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания данной меры пресечения, не отпали.
Дмитрий Щенятский уже пытался вернуть себе миллион залога осенью прошлого года, но ему было отказано в двух инстанциях. При отказе в смягчении меры пресечения суды учли, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Судебное разбирательство по делу продолжается, представление доказательств до настоящего времени сторонами не закончено и обстоятельства, по которым была избрана данная мера пресечения, а именно: возможность подсудимого скрыться и иным способом воспрепятствовать производству по делу, заслуживают внимания до настоящего времени. Кроме того, не исключается, что по делу будет назначена экспертиза, которая определит нанесенный действиями пяти обвиняемых ущерб бюджету Госкорпорации «Роскосмос» и «Протон-ПМ».
Дело было возбуждено в ноябре 2021 года по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании Госкорпорацией «Роскосмос» для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО «Протон-ПМ». Контракт получил воронежский «Солвер», поставивший отличное и более дешевое, чем по техзаданию, оборудование для реконструкции линии. Щенятского и остальных фигурантов дела задержали в Москве в мае 2022 года. Он возглавлял предприятие с 2014 года по декабрь 2020 года.
Реконструкция и перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства на «Протон-ПМ» проводилось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2010–2020 годы».
За время, пока идет судебное разбирательство, в отрасли произошли серьезные изменения. В середине январе Иван Краснов, возглавляющий с 2020 года «Протон-ПМ», назначен гендиректором АО «НПО „Энергомаш“. Краснов был назначен руководителем пермского предприятия сразу после отставки Щенятского. После визита в минувшую среду на „Протон-ПМ“ Владимир Путин сменил руководство „Роскосмоса“: генеральным директором вместо бывшего куратора ОПК Юрия Борисова стал Дмитрий Баканов. Одновременно с этим стало известно, что в Перми запустили производство двигателей для ракеты „Ангара“.