Отомстил возлюбленной. В СМИ появились подробности двойного убийства в Прикамье

Вчера, 6 февраля, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. В деле уже есть подозреваемый, пишет «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций. Это 35-летний мужчина. В минувшие выходные от сбежала девушка и направилась в краевую столицу. Он мог расправиться с ее бабушкой и отцом и поехать в Пермь на поиски возлюбленной.