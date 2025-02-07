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Posted 7 февраля, 02:03

Published 7 февраля, 02:03

Modified 7 февраля, 02:05

Updated 7 февраля, 02:05

В СМИ появились подробности двойного убийства в Сивинском округе Прикамья

Отомстил возлюбленной. В СМИ появились подробности двойного убийства в Прикамье

7 февраля 2025, 02:03
Фото: Изображение Midjourney.

В СМИ появились подробности двойного убийства в Сивинском округе Прикамья

Мотивом преступника могла быть ревность.

В деле о двойном убийстве в Сивинском районе Пермского края есть подозреваемый. Его мотивом могла быть ревность.

Вчера, 6 февраля, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. В деле уже есть подозреваемый, пишет «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций. Это 35-летний мужчина. В минувшие выходные от сбежала девушка и направилась в краевую столицу. Он мог расправиться с ее бабушкой и отцом и поехать в Пермь на поиски возлюбленной.

Подозреваемый ранее был судим. При себе у него нет сотового телефона.

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#Убийство#Ревность#Двойное убийство
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