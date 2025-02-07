Пермские роботы сразятся в битве танцев

Posted 7 февраля, 08:04
Published 7 февраля, 08:04
Modified 7 февраля, 08:06
Updated 7 февраля, 08:06
Компания Promobot объявила прием заявок на хакатон «Роботы: Битва танцев». Это онлайн соревнование по управлению сервисными роботами. Для финалистов конкурса сотрудники проведут обучение по работе в сервисе по Motion Studio. Эта программа позволяет создавать сценарии движений роботов. Сообщает сайт компании.
Жюри будет оценивать танцы машин по определенным критериям: идея выступления, заданное время, попадание в ритм и соответствие музыкальному стилю.
Все участники состязаний должны зарегистрироваться на сайте case.promo-bot.ru до 1 марта. Турнир проводится в три этапа. На первом принимаются заявки, второй этап разработок — с 10 по 25 марта. На третьем конкурсанты проводят презентации с 25 марта по 8 апреля. Победителей хакатона наградят сертификатами на маркетплейс, в также пригласят посетить производство роботов.