Пермские роботы сразятся в битве танцев

Все участники состязаний должны зарегистрироваться на сайте case.promo-bot.ru до 1 марта. Турнир проводится в три этапа. На первом принимаются заявки, второй этап разработок — с 10 по 25 марта. На третьем конкурсанты проводят презентации с 25 марта по 8 апреля. Победителей хакатона наградят сертификатами на маркетплейс, в также пригласят посетить производство роботов.