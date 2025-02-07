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Posted 7 февраля, 08:04

Published 7 февраля, 08:04

Modified 7 февраля, 08:06

Updated 7 февраля, 08:06

Пермские роботы сразятся в битве танцев

Пермские роботы сразятся в битве танцев

7 февраля 2025, 08:04
Фото: Promobot.
Сюжет
Школа
Promobot запускает конкурс по программированию роботов для пермских школьников

Компания Promobot объявила прием заявок на хакатон «Роботы: Битва танцев». Это онлайн соревнование по управлению сервисными роботами. Для финалистов конкурса сотрудники проведут обучение по работе в сервисе по Motion Studio. Эта программа позволяет создавать сценарии движений роботов. Сообщает сайт компании.

Жюри будет оценивать танцы машин по определенным критериям: идея выступления, заданное время, попадание в ритм и соответствие музыкальному стилю.

Все участники состязаний должны зарегистрироваться на сайте case.promo-bot.ru до 1 марта. Турнир проводится в три этапа. На первом принимаются заявки, второй этап разработок — с 10 по 25 марта. На третьем конкурсанты проводят презентации с 25 марта по 8 апреля. Победителей хакатона наградят сертификатами на маркетплейс, в также пригласят посетить производство роботов.

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#Школа#Роботы#Техника
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