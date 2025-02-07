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Posted 7 февраля, 09:29

Published 7 февраля, 09:29

Modified 7 февраля, 09:40

Updated 7 февраля, 09:40

Пермячка помогла задержать подозреваемого в убийстве матери и сына

Пермячка помогла задержать подозреваемого в убийстве матери и сына

7 февраля 2025, 09:29
Фото: 1MI.
Мужчина мог совершить преступление из мести возлюбленной.

Полицейские задержали в одном из торговых центров Перми подозреваемого в убийстве двух человек в Сивинском районе. Это удалось сделать благодаря сообщению жительницы краевого центра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вчера, 6 февраля, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар были обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). После совершения преступления подозреваемый сбежал.

Как сообщает «КП Пермь», 35-летний мужчина мог убить отца и бабушку своей возлюбленной, которая сбежала от нее в Пермь, а потом отправиться на ее поиски. Ранее он был судим.

Видео: 1MI.
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