Пермячка помогла задержать подозреваемого в убийстве матери и сына

Posted 7 февраля, 09:29
Published 7 февраля, 09:29
Modified 7 февраля, 09:40
Updated 7 февраля, 09:40
Полицейские задержали в одном из торговых центров Перми подозреваемого в убийстве двух человек в Сивинском районе. Это удалось сделать благодаря сообщению жительницы краевого центра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Вчера, 6 февраля, в одной из квартир в поселке Северный Коммунар были обнаружены тела 86-летней женщины и ее 52-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). После совершения преступления подозреваемый сбежал.
Как сообщает «КП Пермь», 35-летний мужчина мог убить отца и бабушку своей возлюбленной, которая сбежала от нее в Пермь, а потом отправиться на ее поиски. Ранее он был судим.