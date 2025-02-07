Пермячка Зоя Бербер снова сыграет в фильме про маньяка

Posted 7 февраля, 12:50
Published 7 февраля, 12:50
Modified 7 февраля, 13:01
Updated 7 февраля, 13:01
Зоя Бербер участвует в съемках остросюжетного детективного сериала. Как сообщает сайт о новинках шоу-бизнеса Кино-Театр.РУ, производством картины занимается компания «Амедиа Продакшн» по заказу «НТВ» и онлайн-кинотеатра Амедиатека. Проект включает 10 серий. В главных ролях: Сергей Марин, Максим Стоянов, Дарья Урсуляк.
По сюжету на домашней вечеринке происходит убийство женщины. Преступник сбежал, но московскому следователю Максиму Ковальскому удается его вычислить.
Злоумышленника арестовывают, а столичный оперативник доказывает, что это и есть тот самый серийный маньяк, которого милиция разыскивала несколько лет. События происходят 1980-е годы.
Проект является второй частью фильма «Душегубы» (18+), который вышел на экраны в 2019 году. Дата выхода второго сезона пока не известна.