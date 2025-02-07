properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 08:46

Published 7 февраля, 08:46

Modified 7 февраля, 08:47

Updated 7 февраля, 08:47

Пермяки могут помочь валентинками детям с тяжелыми заболеваниями

Пермяки могут помочь валентинками детям с тяжелыми заболеваниями

7 февраля 2025, 08:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Пермякам предлагают присоединиться к благотворительной акции ко Дню Влюбленных.

Фонд помощи «Дедморозим» выпустил серию открыток «В самое сердце», приуроченных к 14 февраля. Пермяки смогут не только поздравить ими своих близких, но и помочь детям.

Акция пройдёт в Перми уже во второй раз и продлится до конца месяца. 8 февраля в кофейнях, кондитерских и кафе появятся открытки, средства от которых пойдут на оплату лекарств, питания и медицинских материалов для дыхания.

Валентинки можно найти в кафе «Сантоноре» на Уинской, 9, Крупской, 40, Карпинского, 50, Мира, 80а; Пермская, 22, на Комсомольском проспекте, 90; в Lemon Tree на 25 Октября, 47; в баре Rob Roy на Окулова, 4а; кофейнях Spanish Coffee Ленина, 98 и Magic Coffee Луначарского, 73, а также в клинике косметологии CosLab на Полевой, 5.

Также авторы идеи придумали виртуальные валентинки. Чтобы получить онлайн карточку, нужно сделать пожертвование на сайте фонда, написав в комментариях слово «Любовь». Открытка придет на электронную почту.

Читайте также:
Сбежавшего школьника из «Уральского подворья» нашлиВ Перми ищут пятерых трудных подростковВрачи рассказали, когда нужно заправлять постель
#Здоровье#Дети#Благотворительность#Любовь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика