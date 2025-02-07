Пермяки могут помочь валентинками детям с тяжелыми заболеваниями

Posted 7 февраля, 08:46
Published 7 февраля, 08:46
Modified 7 февраля, 08:47
Updated 7 февраля, 08:47
Фонд помощи «Дедморозим» выпустил серию открыток «В самое сердце», приуроченных к 14 февраля. Пермяки смогут не только поздравить ими своих близких, но и помочь детям.
Акция пройдёт в Перми уже во второй раз и продлится до конца месяца. 8 февраля в кофейнях, кондитерских и кафе появятся открытки, средства от которых пойдут на оплату лекарств, питания и медицинских материалов для дыхания.
Валентинки можно найти в кафе «Сантоноре» на Уинской, 9, Крупской, 40, Карпинского, 50, Мира, 80а; Пермская, 22, на Комсомольском проспекте, 90; в Lemon Tree на 25 Октября, 47; в баре Rob Roy на Окулова, 4а; кофейнях Spanish Coffee Ленина, 98 и Magic Coffee Луначарского, 73, а также в клинике косметологии CosLab на Полевой, 5.
Также авторы идеи придумали виртуальные валентинки. Чтобы получить онлайн карточку, нужно сделать пожертвование на сайте фонда, написав в комментариях слово «Любовь». Открытка придет на электронную почту.