properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 13:41

Published 7 февраля, 13:41

Modified 7 февраля, 13:43

Updated 7 февраля, 13:43

За 2024 год пермяки зарегистрировали всего 109 электромобилей

Пермяки покупают крайне мало электромобилей

7 февраля 2025, 13:41
Фото: 1MI.

За 2024 год пермяки зарегистрировали всего 109 электромобилей

Сюжет
Пермская езда
Всего в Пермском крае зарегистрировано чуть более 2,6 тысяч таких машин

В 2024 году в Пермском крае на учёт Госавтоинспекции поставлено 109 электромобилей. По состоянию на 1 января 2025 года общее количество таких машин составляет 2657 единиц, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Представители отрасли говорят изданию, что в Пермском крае отсутствие развитой инфраструктуры для обслуживания остается ключевой проблемой для водителей. Создание электрозарядных станций должно на шаг опережать появление машин. Сейчас их явно недостаточно для стимулирования роста этого сектора. Игроки рынка говорят, что инфраструктура нуждается в расширении.

По прогнозам федеральных ведомств, к 2040 году продажи машин на электротяге вырастут до 66 миллионов единиц. Местные эксперты говорят изданию, что в Пермском крае в ближайшие 5 лет число новых электрокаров может увеличиться до 30%. Рост ожидается за счёт усиления господдержки, а также включения электротранспорта в программы льготного автокредитования и лизинга.

В июле прошлого года станция зарядки электромобилей установлена у магазина торговой сети «Пятёрочка».

Читайте также:
Завтра в Перми изменится движение пяти городских автобусных маршрутовВ Перми с середины апреля отменят оплату наличными в общественном транспортеВ выходные в Перми изменится схема движения семи автобусных маршрутов. Схема
#Пермская езда#Пермь#Электромобиль#Транспорт#Электрокары, электромобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика