Пермяки покупают крайне мало электромобилей

По прогнозам федеральных ведомств, к 2040 году продажи машин на электротяге вырастут до 66 миллионов единиц. Местные эксперты говорят изданию, что в Пермском крае в ближайшие 5 лет число новых электрокаров может увеличиться до 30%. Рост ожидается за счёт усиления господдержки, а также включения электротранспорта в программы льготного автокредитования и лизинга.