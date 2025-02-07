Пермяки покупают крайне мало электромобилей

Posted 7 февраля, 13:41
Published 7 февраля, 13:41
Modified 7 февраля, 13:43
Updated 7 февраля, 13:43
В 2024 году в Пермском крае на учёт Госавтоинспекции поставлено 109 электромобилей. По состоянию на 1 января 2025 года общее количество таких машин составляет 2657 единиц, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.
Представители отрасли говорят изданию, что в Пермском крае отсутствие развитой инфраструктуры для обслуживания остается ключевой проблемой для водителей. Создание электрозарядных станций должно на шаг опережать появление машин. Сейчас их явно недостаточно для стимулирования роста этого сектора. Игроки рынка говорят, что инфраструктура нуждается в расширении.
По прогнозам федеральных ведомств, к 2040 году продажи машин на электротяге вырастут до 66 миллионов единиц. Местные эксперты говорят изданию, что в Пермском крае в ближайшие 5 лет число новых электрокаров может увеличиться до 30%. Рост ожидается за счёт усиления господдержки, а также включения электротранспорта в программы льготного автокредитования и лизинга.
В июле прошлого года станция зарядки электромобилей установлена у магазина торговой сети «Пятёрочка».