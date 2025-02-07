По факту гибели на пожаре в Перми двух женщин и двух детей возбуждено дело

Posted 7 февраля, 05:56
Published 7 февраля, 05:56
Modified 7 февраля, 05:58
Updated 7 февраля, 05:58
На пожаре в Камской долине Перми погибли четыре человека — две женщины и двое детей: мальчик пяти лет и восьмилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает краевое СУ СКР. По предварительным данным, пожар произошел 7 февраля в одном из частных домов по ул. Болотная. Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей. Женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли на месте. Восьмилетняя девочка скончалась в карете скорой помощи. По данным ГУ МЧС, 25-летняя девушка — мама мальчика, а ее свекровь — мама девочки.
Причины пожара и гибели людей устанавливаются. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.